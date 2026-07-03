Carlos Rodón a la lista de lesionados de Yanquis; vuelven Grisham y McMahon

Los Yanquis perdieron a otro abridor el viernes, ya que el zurdo Carlos Rodón fue colocado en la lista de lesionados de 15 días (retroactiva al martes) por una inflamación en el codo izquierdo. En una serie de movimientos correspondientes, el tercera base Ryan McMahon y el jardinero Trent Grisham fueron reinstalados de la lista de lesionados de 10 días, a la vez que el infielder/guardabosque venezolano Oswaldo Cabrera fue enviado a Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

Rodón lanzó por última vez el domingo en una derrota por 5-4 ante los Medias Rojas, permitiendo un hit -- un sencillo de dos carreras -- y cuatro bases por bolas mientras ponchaba a seis en 5.0 entradas. Las carreras fueron inmerecidas después de un error de Cabrera. Rodón había sido programado para abrir el sábado frente a los Mellizos.

Rodón, de 33 años, fue convocado al Juego de Estrellas del 2025. Después de comenzar el 2026 en la lista de lesionados tras una cirugía en la temporada baja para eliminar un espolón óseo en el codo izquierdo, el veterano lleva récord de 4-2 con efectividad de 3.30 en nueve aperturas. Rodón tiene dos años restantes en un contrato de seis años que concluirá después de la campaña del 2028.

Se esperaba el regreso de Grisham tras una asignación de rehabilitación con el Somerset de Doble-A. El guardabosque fue titular en el jardín central el miércoles y bateó de 3-1 con un doble, una base por bolas y una carrera anotada. Grisham se había lesionado el tendón de la corva derecha el 12 de junio en Toronto.

McMahon, quien tenía una infección en la garganta, se suponía que se uniría a Grisham para los juegos de rehabilitación en Somerset, pero fue descartado por una intoxicación alimentaria.

(Con información de MLB)