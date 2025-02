CIUDAD DE MÉXICO:- Duro contra Benjamín Gil en las redes sociales. Le cargan toda la culpa por la dolorosa derrota de los Charros de Jalisco ante los dominicanos Leones del Escogido en el juego decisivo de la Serie del Caribe.

La mayoría le reprocha haber dejado en la banca a los refuerzos ofensivos—excepto el Tomatero Rudy Martin Jr.- en los momentos cruciales de la final, mantener a su hijo Mateo Gil y anticiparse a los hechos alardeando ser más mánager que Albert Pujols.

Malas noticias para sus detractores, sus críticas no lo harán cambiar. Gil siempre se “morirá” con los hombres que le dieron el campeonato de la liga y así ha estado cerca de dos títulos caribeños. En 2015 en Puerto Rico, perdió la final con los cubanos Vegueros de Pinar del Río.

El anterior presidente de la LMP, Omar Canizales, intentó imponer jugadores como a los otros pilotos-- que sí utilizaron a los refuerzos y ganaron-- y lo “bateó”. El actual, Carlos Manrique, menos ducho en la materia, fue más cauto, declarando que la última palabra era la del mánager.

Gil tenía en Mexicali 2025 un soporte de 5-0 que le permitió no hacer movimientos que, a “toro pasado” le reclaman. Quizás algún día los golpes lo harán rectificar. Pero si por ahí llega a pegar el suyo que le ha faltado, lo terco y lo “bailado” nadie se lo quitará.

Después de todo, sus Charros “tricolores” pasarán a la historia como el contendiente con mejor récord que quedó con las manos vacías. Lo más parecido fueron los venezolanos Caribes de Anzoátegui (4-0) en 2015, aunque mordiendo el polvo en semifinales.

PUJOLS calló muchas bocas entre los expertos y aficionados del Escogido que en pleno destrampe decembrino, pedían sin el menor rubor su cabeza en medio de una mala racha que por poco los deja fuera del “round robin”.

“Yo no tengo ninguna presión. Aquí, si el dueño o el gerente me quieren botar, me voy para mi casa a dormir tranquilo. Creo que esta experiencia ha sido muy buena”, expresó Pujols, un hombre millonario que trabaja por apego al juego.

En realidad, el futuro inmortal en el Salón de la Fama de Cooperstown, fue la excepción que confirma la regla en un circuito ( Lidom) en donde botan pronto a los managers y no están seguros ni en la serie final. Por ahora se encuentra en una posición de exigir y por eso ya declaró que quiere dirigir a la selección en el Clásico Mundial 2026.

UN día como hoy, en 1984 - Los Dodgers de Los Ángeles despiden al dos veces convocado al Juego de Estrellas, Dusty Baker, quien había vetado un intercambio a los Atléticos de Oakland durante las reuniones de invierno.

En 1986- En Maracaibo, Venezuela, Águilas de Mexicali (4-2) conquistó el segundo título de la Serie del Caribe para México, venciendo 5-4 a los Indios de Mayagüez (2-4), con un sencillo productor de Francisco “Paquín” Estrada en el décimo inning. Ganó Jaime Orozco y Nelson Barrera conectó un jonrón.

Mañanitas para Jim Campanis (81), John Kruk (64) y Vladimir Guerrero, padre (50). El 9 de febrero de 2010 murió el umpire tamaulipeco, Efraín Ibarra (66), meses antes de su entronización en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano en Monterrey.

ENTRE suspensivos.- Porque dijeron que el evento iba con o sin cetro y corona del Caribe, la directiva de los Charros invita hoy domingo a sus seguidores a celebrar su tercer gallardete en la LAMP. Citaron para las 12:30 pm en el estadio Panamericano. Veremos si a los jaliscienses les quedaron ganas de echar relajo. No tuvieron margen para hacerlo tras los hechos consumados en Culiacán.... Llegó a su fin el ciclo otoño-invierno que al final de cuentas no es tan corto para el público conocedor y uno que otro “villamelón”. La gente empieza a involucrarse desde los primeros días de septiembre con los entrenamientos y juegos de preparación y su diversión termina en la primera semana de febrero. Cinco meses.