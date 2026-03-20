Beisbol
|
Beisbol

CBTIS 51 corta alas de UAS en Liga de Beisbol Burócrata

En la segunda fecha, el CBTIS 51 venció 14-6 a las Águilas de la UAS, mientras que Picudos Itmaz superó 13-6 a Magisterio
Rafael Moreno
Rafael Moreno |
20/03/2026 15:55
20/03/2026 15:55

MAZATLÁN._ El cuadro de CBTIS 51 apaleó 14-6 a Águilas de la UAS, en la jornada 2 de la edición 51 de la Liga de Beisbol Burócrata Federal F.S.T.S.E, temporada Joel Ayala Almeida.

El partido correspondió a la categoría A.

Víctor Sandoval logró acreditarse el triunfo y la derrota fue para Jesús Sandoval.

Los mejores bates de CBTIS fueron Christian Medina de 5-5 y Juan González de 4-3. Manuel Pérez se fue de 2-2 por los caídos.

Picudos Itmaz se impuso 13-6 a Magisterio. Carlos González se llevó la victoria y el revés recayó en Luis Jorge Loaiza.

$!CBTIS 51 corta alas de UAS en Liga de Beisbol Burócrata

José Gárate sonó de 4-3 con jonrón y Alan Benítez de 4-2 con cuadrangular por los universitarios; mientras que por el lado rival Roberto Figueroa de 4-3.

Categoría B

Hospital General liquidó 9-7 a El Manguito-Ruta Estadio. La serpentina de Yoshio Macías salió con el brazo en alto y Luis Valdovinos no tuvo la misma suerte.

Marcos Villela conectó de 2-2 con batazo de cuatro esquinas y Rafael Aguirre se voló la barda en cinco ocasiones al plato por el bando del nosocomio. Jesús Cázarez también la botó en cinco oportunidades al bat por el lado perdedor.

ROL DE JUEGOS

Sábado 21 de marzo

Cobaes vs. CBTIS 51

10:00 horas, Polluelos 2

SNTE Sección 53 “A” vs. Auditoría-SAT

10:00 horas, Muralla 2

UAS vs. Itmaz

10:00 horas, Sarabia 3

Magisterio vs. SNTE Sección 53 “B”

10:00 horas, Club Cangrejos

Fiscalía vs. Hospital General

10:00 horas, Sarabia 1

Familia Loera vs. El Manguito-Ruta Estadio

10:00 horas, Polluelos 1

Secretaría de Salud vs. SICT-Caminos

10:00 horas, Sarabia 2

MÁS RESULTADOS

SICT-Caminos 16
SNTE Joven 27 6

Familia Loera 5
Secretaría de Salud

#Beisbol
#Magisterio federal
#Picudos Itmaz
#Mazatlán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube