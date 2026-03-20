$!CBTIS 51 corta alas de UAS en Liga de Beisbol Burócrata

MAZATLÁN._ El cuadro de CBTIS 51 apaleó 14-6 a Águilas de la UAS, en la jornada 2 de la edición 51 de la Liga de Beisbol Burócrata Federal F.S.T.S.E, temporada Joel Ayala Almeida.
El partido correspondió a la categoría A.
Víctor Sandoval logró acreditarse el triunfo y la derrota fue para Jesús Sandoval.
Los mejores bates de CBTIS fueron Christian Medina de 5-5 y Juan González de 4-3. Manuel Pérez se fue de 2-2 por los caídos.
Picudos Itmaz se impuso 13-6 a Magisterio. Carlos González se llevó la victoria y el revés recayó en Luis Jorge Loaiza.
José Gárate sonó de 4-3 con jonrón y Alan Benítez de 4-2 con cuadrangular por los universitarios; mientras que por el lado rival Roberto Figueroa de 4-3.
Categoría B
Hospital General liquidó 9-7 a El Manguito-Ruta Estadio. La serpentina de Yoshio Macías salió con el brazo en alto y Luis Valdovinos no tuvo la misma suerte.
Marcos Villela conectó de 2-2 con batazo de cuatro esquinas y Rafael Aguirre se voló la barda en cinco ocasiones al plato por el bando del nosocomio. Jesús Cázarez también la botó en cinco oportunidades al bat por el lado perdedor.
ROL DE JUEGOS
Sábado 21 de marzo
Cobaes vs. CBTIS 51
10:00 horas, Polluelos 2
SNTE Sección 53 “A” vs. Auditoría-SAT
10:00 horas, Muralla 2
UAS vs. Itmaz
10:00 horas, Sarabia 3
Magisterio vs. SNTE Sección 53 “B”
10:00 horas, Club Cangrejos
Fiscalía vs. Hospital General
10:00 horas, Sarabia 1
Familia Loera vs. El Manguito-Ruta Estadio
10:00 horas, Polluelos 1
Secretaría de Salud vs. SICT-Caminos
10:00 horas, Sarabia 2
MÁS RESULTADOS
SICT-Caminos 16SNTE Joven 27 6
Familia Loera 5Secretaría de Salud