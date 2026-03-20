$!CBTIS 51 corta alas de UAS en Liga de Beisbol Burócrata

MAZATLÁN._ El cuadro de CBTIS 51 apaleó 14-6 a Águilas de la UAS, en la jornada 2 de la edición 51 de la Liga de Beisbol Burócrata Federal F.S.T.S.E, temporada Joel Ayala Almeida.

El partido correspondió a la categoría A.

Víctor Sandoval logró acreditarse el triunfo y la derrota fue para Jesús Sandoval.

Los mejores bates de CBTIS fueron Christian Medina de 5-5 y Juan González de 4-3. Manuel Pérez se fue de 2-2 por los caídos.

Picudos Itmaz se impuso 13-6 a Magisterio. Carlos González se llevó la victoria y el revés recayó en Luis Jorge Loaiza.