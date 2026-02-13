Cerveceros aseguran a su ‘pitbull’: Contreras firma por un año y evita el arbitraje

Los Cerveceros de Milwaukee evitaron el arbitraje y aseguraron la continuidad de su receptor estelar William Contreras, al firmar un acuerdo de un año por 9.4 millones de dólares con opción para 2027 de 14.5 millones. La opción se convertirá en mutua si el venezolano termina entre los cuatro primeros en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, según reportó MLB.com.

El mánager Pat Murphy celebró la noticia con entusiasmo, destacando el esfuerzo del club para cerrar el trato y la tranquilidad que le dará al jugador de cara a la primavera. Por su parte, el presidente de operaciones de beisbol, Matt Arnold, subrayó la importancia de Contreras para la franquicia y lo calificó como “tal vez el mejor receptor en el juego”, resaltando su competitividad y liderazgo dentro del vestidor.