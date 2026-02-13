Cerveceros aseguran a su ‘pitbull’: Contreras firma por un año y evita el arbitraje

Los Cerveceros de Milwaukee evitaron el arbitraje y aseguraron la continuidad de su receptor estelar William Contreras, al firmar un acuerdo de un año por 9.4 millones de dólares con opción para 2027 de 14.5 millones. La opción se convertirá en mutua si el venezolano termina entre los cuatro primeros en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, según reportó MLB.com.
El mánager Pat Murphy celebró la noticia con entusiasmo, destacando el esfuerzo del club para cerrar el trato y la tranquilidad que le dará al jugador de cara a la primavera. Por su parte, el presidente de operaciones de beisbol, Matt Arnold, subrayó la importancia de Contreras para la franquicia y lo calificó como “tal vez el mejor receptor en el juego”, resaltando su competitividad y liderazgo dentro del vestidor.
En sus dos primeras temporadas con Milwaukee, Contreras ganó el Bate de Plata y acumuló 40 jonrones y 170 carreras impulsadas. En 2025, pese a jugar con un dedo roto en la mano izquierda, disputó 150 partidos, bateó .260/.355/.399 con 17 cuadrangulares y 76 remolcadas, y ayudó a liderar la campaña más ganadora en la historia del club.
Tras someterse a cirugía en noviembre, el venezolano llega al campamento plenamente recuperado y con expectativas altas. Murphy confía en que su rendimiento supere incluso su temporada de Juego de Estrellas en 2024, mientras el equipo lo considera pieza clave tanto por su aporte ofensivo como por su carácter competitivo.
Con este acuerdo, los Cerveceros aseguran la presencia de uno de sus pilares y refuerzan su apuesta por un proyecto que busca mantenerse en la élite de la Liga Nacional.