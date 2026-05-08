César Salazar, cátcher y pítcher por el mismo boleto

Los Astros de Houston reiteraron como lanzador a su receptor suplente, César Salazar, la otra noche que los Dodgers de Los Ángeles les metieron una paliza, 12-2, ante su propia gente en el Daikin Park.

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Astros de Houston reiteraron como lanzador a su receptor suplente, César Salazar, la otra noche que los Dodgers de Los Ángeles les metieron una paliza, 12-2, ante su propia gente en el Daikin Park.

Cuando Salazar trepó al cerrito en el noveno inning ya se habían marchado la mayoría de los 32,741 aficionados y aficionadas que no vieron el jonrón que permitió a Andy Pages, su tercero de la jornada y el único hit en un inning de labor del sonorense.

En mayo de 2025, Salazar tuvo su primera experiencia en la lomita y entonces se lució tirando una entrada en blanco sin hit y un golpe, en una paliza de los Rays de Tampa Bay a los Astros, también en casa.

Salazar es uno de los siete mexicanos no lanzadores que han hecho ese trabajo en el Big Show, por estricto orden de aparición: los torpederos Héctor Torres (1972), Montreal, Mario Mendoza (1977), Pittsburgh y Luis Gómez (1981), Atlanta.

Asimismo, el jardinero Luis González (2022), San Francisco y el utility Alejo López, quien en 2022 entró al quite en tres ocasiones en las que los Rojos de Cincinnati decidieron esconder a sus relevistas en causas perdidas.

LOS Saraperos de Saltillo estarán el fin de semana en curso en el estadio Héctor Espino de Chihuahua, llevando en el mando al puertorriqueño José Molina, el reemplazo oficial del dominicano Mendy López (4-12).

El venezolano Wilfredo Romero (0-2) dirigió de manera interina los últimos dos encuentros de la serie en el Francisco I Madero de la capital coahuilense, la cual perdieron con los Acereros de Monclova.

Los Saraperos cargan el “farol rojo” de la Zona Norte y sus aficionados exigían el cortón a Mendy López y al estilo pambolero empoderado en las redes sociales, que el dueño del equipo César Humberto Cantú García vendiera la franquicia. Así andan las cosas ahora, como si los inversionistas se dieran en maceta.

Que le pregunten a Víctor Cuevas Valenzuela, quien después de fracasar en el intento por convertir a sus Mayos en multinacionales en Tucson, Arizona, y no encontrar socios dispuestos en ciudades del país, hubo de regresar presuroso a Navojoa, donde es tan popular como Donald Trump.

TRES DE TRES: Javier Assad (2-1, 7.08) es uno de los candidatos para la rotación abridora de los Cachorros de Chicago en lugar del lesionado Matthew Boyd. El tijuanense no ha estado muy fino en esa faceta, de acuerdo a números de 1-1 y 5.73 en carreras limpias en tres aperturas en 2026, pero en realidad solamente le fue mal en Filadelfia (4.1 Ip, 11 h, 9c).

El México americano de los Medias Rojas de Boston, Jarren Durán (.190, 4, 18), empieza a mejorar, según cifras de .269 (26-7), 3 “palos de vuelta entera” y 7 impulsadas en seis juegos del mes de mayo.

Los Angelinos de Anaheim regresaron a la lista de lesionados al serpentinero Patrick Sandoval, quien se resintió durante su rehabilitación de la lesión en el codo que necesitó de una cirugía. No lanza en las Mayores desde 2024.

UN día como hoy, en 1968 - Jim Catfish Hunter, de los Atléticos de Oakland, lanzó el primer juego perfecto en la Liga Americana en 46 años y se impuso 4x0 a los Mellizos de Minnesota. Ponchó a 11, incluyendo tres veces a Harmon Killebrew.

En una noche espectacular, Hunter impulsó tres de las cuatro carreras de los A's con dos dobles y un sencillo, ante sólo 6,298 aficionados en el Coliseo.

En 2001: Los Rays de Tampa Bay vencieron a los Orioles de Baltimore por 4-3 y su cuarto bate Fred McGriff se unió a Mark McGwire, Hank Aaron, Barry Bonds, Eddie Murray y Reggie Jackson como los únicos jugadores en conectar jonrones contra 300 lanzadores diferentes en su carrera. El cuadrangular solitario de McGriff en la octava entrada rompió el empate a 3.

Mañanitas para Miguel Antonio Puente (78), Alfredo Simón (45) y Salvador Valdez (43). Hoy cumplirían años Miguel Cuéllar (1937-2010) y Chester Lemon (1955-2025).