Chad Tracy y Don Mattingly, mánagers interinos

CIUDAD DE MÉXICO.- El actual mánager interino, Chad Tracy, es el principal candidato para reemplazar de manera permanente a Alex Cora en el timón de los Medias Rojas de Boston, que sacaron de su ruta al puertorriqueño, quien los puso a gozar con la corona de la Serie Mundial en 2017.

Tracy, de 45 años, es un ex jugador de cuadro ligamayorista cuyo padre, Jim Tracy, jugó con los Naranjeros de Hermosillo y dirigió a los Mayos de Navojoa antes de dar el salto como piloto a las Mayores, donde estuvo al frente de los Dodgers de Los Ángeles y Rockies de Colorado.

La de los Tracy es la séptima dupla padre e hijo en roles de la estrategia en MLB, partiendo de la época de Connie Mack en el siglo pasado como dueño y mánager de los Atléticos de Filadelfia durante 50 años y que en ocasiones fue sustituido por su hijo Earle Mack.

Otros binomios de tiempos modernos fueron los de los dominicanos Felipe Alou y Luis Alou Rojas, Bob Boone y su primogénito, Aaron Boone, actual mandamás de los Yanquis de Nueva York, y Buddy y David Bell, quienes oficiaron en varias organizaciones.

Tracy, quien ganó sus primeros dos encuentros en el mando, tiene la competencia de Roco Baldelli, con vasta experiencia con los Mellizos de Minnesota, y a sus colegas Brandon Hyde y Brad Ausmus, ex dirigentes de los Orioles de Baltimore y Tigres de Detroit y Angelinos de Anaheim, respectivamente.

Los que también buscan mánager son los Filis de Filadelfia, que ayer cesaron a Rob Thompson, quien en 2022 tuvo la suerte del primerizo llevando a los Filis a la Serie Mundial que perdieron contra los Astros de Houston en seis juegos.

En Filadelfia igualmente designaron a un estratega interino, el más famoso Don Mattingly que, sin embargo, podría quedarse al menos por lo mucho que resta de la temporada por dos razones de peso.

Por su amplia trayectoria (889-950) que incluye tres títulos divisionales con los Dodgers de Los Ángeles, aunque quedando corto en las reales aspiraciones de los hoy bicampeones y las “influencias” del gerente general de los Filis, Preston Mattingly, que es su hijo.

“CIUDAD de México es una gran ciudad, siempre es un placer estar aquí, hay mucho por hacer y ver”, dijo el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, al confirmar más visitas para juegos oficiales en el estadio Alfredo Harp Helú, una vez agotada la agenda internacional que incluía tres series en la capital del país.

Manfred no ve problemas para futuras “caravanas” del Big Show a la antigua Tenochtitlán. Necesitan el “Vo.bo” del poderoso sindicato de jugadores, lo cual da por descontado. “Amamos estar en Ciudad de México. Cada vez que venimos es un éxito para nosotros. Hay una gran interacción con los aficionados y no me alcanza para enlistar todo lo bueno”, añadió.

“Estamos emocionados por hacer más y más en México. Tenemos un plan de trabajo internacional con el sindicato, es parte del contrato colectivo, pero México va a estar de forma permanente en el plan”, aseguró Manfred.

UN día como hoy, en 2005: En el primer enfrentamiento entre lanzadores con 300 victorias en casi 18 años, Greg Maddux superó a Roger Clemens en la victoria de los Cachorros de Chicago por 3-2 sobre los Astros de Houston en el Minute Maid Park.

El último duelo de este tipo ocurrió en 1987, cuando Don Sutton de los Angelinos de California derrotó a Steve Carlton de los Mellizos de Minnesota. Maddux obtuvo su primera victoria de la temporada y la número 306 de su carrera, permitiendo dos carreras y siete hits en seis entradas.

Estas son las mañanitas para Luis Aparicio (91), Ron Washington (74), JR Phillips (56) y Yoanner Negrin (42).

-”Digo que la suerte surge cuando llega una oportunidad y está preparado para ello”.- Denzel Washington.

ENTRE suspensivos.- Tras dos actuaciones que fueron las primeras en varias lunas debido a sus problemas de lesiones, Roberto Osuna no ha tenido acción con los Halcones de Softbank, campeones defensores del beisbol japonés. En dos innings, Osuna no ha admitido hit ni carrera, sin bases por bolas y un chocolate... De quien no se ha escuchado o leído nada es del zurdo mochiteco Alexander Armenta, quien desde 2023 se foguea en las menores de los Halcones. No se sabe de él desde su participación en el Clásico Mundial... Los Olmecas de Tabasco despidieron al jardinero cubano, Roel Santos (.333, 0, 1) y al relevista dominicano Michael Feliz (0-0, 11.-57), mientras buscan convencer para que vuelva al redil a Leonardo Heras, el flamante MVP de la pasada edición de la LMP que se encuentra en la Liga Norte de México luego de no llegar a un arreglo contractual.