$!Charros de Jalisco cae 13-5 ante Mayos de Navojoa y deja escapar la barrida en casa

Luis Armando Payán fue el abridor de los locales y lanzó 5 entradas de 7 imparables, 5 carreras, 4 pasaportes, 2 ponches, dejó en 3.91 su efectividad y cargó con la derrota; desde el bullpen laboraron Ariel Gracia, Luis Moreno y Carlos Báez.

ZAPOPAN._ Los Charros de Jalisco no pudieron consumar la barrida ante Mayos de Navojoa en su parque de pelota y cayeron 13 carreras por 5, en el último duelo de la serie.

Los del sur de Sonora atacaron temprano los envíos de Payán y el primer bateador, River Town, lo saludo con jonrón panorámico; posteriormente, Missael Rivera también conectó jonrón pero con las bases llenas y puso la pizarra 5-0.

Jalisco acortó en la segunda baja, lo logró tras producción de Jorge Hernández y anotó Alan Espinoza; en la tercera baja, José Ceceña pegó su tercer cuadrangular de la temporada y movió el marcador 5-2, aun a favor de Navojoa.

Ya en la parte alta de la octava entrada y con el marcador 7-2 para la visita, Mayos armó un nuevo rally, ahora de 4 carreras y aumentó a 11-2 el pizarrón.

En la novena alta, Carlos de la Cruz se fue para la calle con compañero en circulación y aumentó la diferencia a 13-2; al cierre del episodio, Carlos Báez pegó jonrón con par de compañeros en base y se decretó el 13-5 final.

Charros de Jalisco viajará este viernes por la mañana rumbo a Hermosillo, Sonora y se enfrentará a los Naranjeros en la serie de fin de semana, para la cual están anunciados como abridores Luis Ángel Rodríguez, Luis Iván Rodríguez y Ronald Medrano.