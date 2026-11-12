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Charros de Jalisco cae 13-5 ante Mayos de Navojoa y deja escapar la barrida en casa

Con un tempranero ataque de cinco carreras en la primera entrada —incluido un grand slam de Missael Rivera— la tribu sonorense evitó la limpia frente a la novena tapatía, que ahora viajará a Hermosillo para enfrentar a los Naranjeros
Noroeste/Redacción
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12/11/2026 23:24
12/11/2026 23:24

ZAPOPAN._ Los Charros de Jalisco no pudieron consumar la barrida ante Mayos de Navojoa en su parque de pelota y cayeron 13 carreras por 5, en el último duelo de la serie.

Luis Armando Payán fue el abridor de los locales y lanzó 5 entradas de 7 imparables, 5 carreras, 4 pasaportes, 2 ponches, dejó en 3.91 su efectividad y cargó con la derrota; desde el bullpen laboraron Ariel Gracia, Luis Moreno y Carlos Báez.

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Los del sur de Sonora atacaron temprano los envíos de Payán y el primer bateador, River Town, lo saludo con jonrón panorámico; posteriormente, Missael Rivera también conectó jonrón pero con las bases llenas y puso la pizarra 5-0.

Jalisco acortó en la segunda baja, lo logró tras producción de Jorge Hernández y anotó Alan Espinoza; en la tercera baja, José Ceceña pegó su tercer cuadrangular de la temporada y movió el marcador 5-2, aun a favor de Navojoa.

Ya en la parte alta de la octava entrada y con el marcador 7-2 para la visita, Mayos armó un nuevo rally, ahora de 4 carreras y aumentó a 11-2 el pizarrón.

En la novena alta, Carlos de la Cruz se fue para la calle con compañero en circulación y aumentó la diferencia a 13-2; al cierre del episodio, Carlos Báez pegó jonrón con par de compañeros en base y se decretó el 13-5 final.

Charros de Jalisco viajará este viernes por la mañana rumbo a Hermosillo, Sonora y se enfrentará a los Naranjeros en la serie de fin de semana, para la cual están anunciados como abridores Luis Ángel Rodríguez, Luis Iván Rodríguez y Ronald Medrano.

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