$!Charros vencen 5-2 a Águilas en Mexicali

MEXICALI._ Los Charros de Jalisco ganaron por score de 5 carreras a 2 a los Águilas de Mexicali, en el inicio de la última serie de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico. En la cartelera se anunció el duelo de lanzadores con experiencia en Grandes Ligas, Manny Bañuelos por Charros de Jalisco y Valente Bellozo por los Águilas de Mexicali.

En el tercer capítulo Charros rompió los ceros anotando tres carreras que llegaron después de dos tercios fuera, carreras registradas por Mateo Gil, Julián Ornelas y Reynaldo Rodríguez para poner el pizarrón 3 carreras por 0 en favor de Charros de Jalisco. Los Águilas de Mexicali se metieron al juego en la apertura de la cuarta entrada, Yadir Drake abrió la tanda con sencillo al center field seguido de doblete de Alex Mejía por el jardín de la izquierda para la primera anotación de los locales, colocando el score 3 carreras a 1. Los Charros agregaron dos más a su cuenta en la apertura del quinto rollo cuando JJ Aguilar con doblete por el left field envió al plato a Dean Nevarez y Christopher Gastélum, tomando ventaja de 5 carreras por 1.