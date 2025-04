La publicación en X, que incluyó una mala palabra, tenía la marca de tiempo de las 9:24 p.m. ET y luego fue eliminada. Chisholm confirmó que envió el mensaje mientras el juego continuaba durante la victoria de los Yanquis por 6-3 sobre los Rays en el George M. Steinbrenner Field.

El infielder Jazz Chisholm Jr. , de los Yanquis de Nueva York , ha recibido una suspensión de un juego y una multa de un monto no revelado por su conducta, incluyendo la violación de la Política de Redes Sociales de MLB para Jugadores de Grandes Ligas , durante el partido del jueves, 17 de abril contra los Rays de Tampa Bay en Tampa.

“No me importa”, dijo Chisholm. “Hice lo que hice. Puedo asumir mis responsabilidades. No me importa”.

Chisholm ha decidido apelar la sanción, lo cual significa que seguirá activo hasta que se llegue a un fallo definitivo.

(Con información de MLB)