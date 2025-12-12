Christopher Morel y los Marlins acuerdan contrato de un año

Los Marlins de Miami se fueron de las Reuniones Invernales sin realizar muchos movimientos, pero el viernes el club acordó un contrato de un año con el infielder dominicano Christopher Morel, le informó una fuente a Christina De Nicola de MLB.com.

Morel, quien fue cambiado por los Cachorros a los Rays durante la Fecha Límite de Cambios del 2024, disputó 154 partidos por Tampa Bay en el 2025, con una línea de bateo de .208/.277/.355, 14 cuadrangulares y 42 carreras impulsadas. El quisqueyano de 26 años no recibió una oferta de contrato de Tampa Bay para el 2026.

(Con información de MLB)