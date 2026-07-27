Andrés Muñoz (3-4, 18, 3.86) consiguió su noveno rescate consecutivo y 18 en el año con un ciclónico relevo en que ponchó a los tres que enfrentó y Randy Arozarena tuvo una jornada de tres hits, incluido un jonrón solitario, como artífices de la victoria de los Marineros de Seattle, 6x4, sobre los Rangers de Texas para evitar la barrida.

CIUDAD DE MÉXICO._ Andrés Muñoz (3-4, 18, 3.86) consiguió su noveno rescate consecutivo y 18 en el año con un ciclónico relevo en que ponchó a los tres que enfrentó y Randy Arozarena tuvo una jornada de tres hits, incluido un jonrón solitario, como artífices de la victoria de los Marineros de Seattle, 6x4, sobre los Rangers de Texas para evitar la barrida.

Fue el quinto juego de Muñoz con “skon” de chocolates en la temporada y el 40 de su trayectoria, mientras extendía a 13 innings una racha de ceros que disminuyó su efectividad de 5.68 a una más acorde a su etiqueta de cerrador estelar, 3.86. Por los texanos, Alejandro Osuna (.261, 1, 23), de 1-0, empuñando de emergente.

El novato de los Ángeles de Anaheim, Samuel Natera Jr. (1-0, 1, 2.21) se adjudicó su cuarto “hold” de la temporada de estreno en el Big Show con una entrada en blanco sin hit, un struck out y un boleto, en un apretado triunfo ante los Gigantes de San Francisco, 4-3.

También hubo acción para otro debutante, el mochiteco Luis Gastélum (1-1, 5.63), quien relevó un capítulo (0h, 0c, 1bb. 1k) en una causa perdida para los Cardenales de San Luis, 5-3, contra los Rojos de Cincinnati.

El tercera base de los Astros de Houston, Isaac Paredes (.260, 14, 57), rindió una jornada larga al fallar en cuatro oportunidades, en una tarde en el sur de Chicago en la que fueron aplastados por los Medias Blancas, 14-3.

JOSÉ Urquidy (5-4, 3.66) seguirá remando contra corriente en su afán por regresar a Grandes Ligas, respaldado por sus actuaciones en la sucursal AAA de los Piratas de Pittsburgh que lo colocaron para asignación, después de una sólida exhibición de siete innings del derecho de 31 años.

Conforme al procedimiento, si nadie lo reclama, el mazatleco permanecerá en las filas de los Indios de Indianápolis, aunque también puede ser liberado o declararse agente libre.

Los más pesimistas ya ubican al brazo de las tres victorias en Serie Mundial con los dueños de sus derechos de retorno, los Sultanes de Monterrey, aunque Urquidy todavía no ha jugado nunca en la Liga Mexicana.

UN día como hoy en 1988 - Tommy John logra lo que se cree que es una primicia en las Grandes Ligas al cometer tres errores en una sola jugada en la victoria de los Yanquis de Nueva York por 16-3 sobre los Cerveceros de Milwaukee.

Se le cae un batazo de Jeffrey Leonard, lanzó la pelota al jardín derecho, luego recibe el tiro de relevo de Dave Winfield y rápidamente lo manda por encima de la cabeza del receptor Don Slaughter, permitiendo que Jim Gantner y Leonard anotaran. Igualó el récord de errores en una entrada por parte de un lanzador.

Estas son las Mañanitas para Elliot Bump Wills (74), Alex Rodríguez (51), Édgar Leyva (49) y Max Scherzer (42).

El 27 de julio de 2011 se suicidó a los 42 años el ex pítcher japonés, Hideki Irabu. Fue hallado muerto en su casa de California y el forense del condado de Los Ángeles anunció que la causa de la muerte fue ahorcamiento. No dejó ninguna nota y la autopsia reveló que estaba ebrio y que tenía en su organismo el ansiolítico Ativan.

-“La esperanza le pertenece a la vida, es la misma vida defendiéndose.- Julio Cortázar.

ROBERTO Osuna cerró la primera mitad de la temporada del beisbol japonés preservando otra ventaja, la número 17, en una blanqueada combinada de los Halcones de Softbank, 3x0, sobre los Leones de Seibu.

Trabajó un capítulo, el séptimo en riguroso orden, incluido un ponche, para seguir brillando en su nueva faceta que ha reinventado su carrera, al menos en la demandante pelota nipona, en donde a mitad de la semana en curso participará en el Juego de Estrellas, su segundo en la NPB.

El balance de Osuna previo a la pausa quedó en 1-1, efectividad de 1.03, 37 chocolates y 5 bases por bolas en 35 innings y 35 apariciones, en su cuarto verano en el considerado el segundo mejor circuito del mundo.