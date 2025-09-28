Cierre espectacular de Kirk, Aranda, Assad y Urías

CIUDAD DE MÉXICO.- Un cierre de temporada en cinemascope y colores de lujo, como decían los cronistas de antaño, para los mexicanos en Grandes Ligas, destacando la cosecha de Alejandro Kirk (.282, 15, 76) en la victoria sobre los Rays de Tampa Bay que amarró el pendón divisional para el club canadiense.

El rollizo receptor pegó dos jonrones, incluyendo el primer “Grand Slam” de su trayectoria y produjo 6 carreras, en un domingo de fiesta en el antiguo Skydome y en la que, desde la óptica de los aficionados de este lado del Río Bravo, también participó Jonathan Aranda (.316, 14, 59).

El recién reaparecido primera base de los Rays se salvó de la quema con dos imparables, tres producidas y una anotada en cinco viajes, en un final de plena ostentación de sus facultades, con todo y la fractura que limitó su caudal.

Pero no fueron los únicos. En otra salida de última hora, pues no estaba programado, Javier Assad (4-1, 3.65) llevó una blanqueada de 3 hits y 6 ponches hasta el sexto inning, para ayudar a los Cachorros de Chicago a derrotar a los Cardenales de San Luis, 2x0.

De esa convincente manera, Assad mandó un mensaje a su mánager, Craig Counsell, de cara a la postemporada en la que el equipo será protagonista en las series del “Wild Card”.

Finalmente, Ramón Urías (.241, 11, 41) conectó un cuadrangular de dos carreras para los eliminados Astros de Houston que se despidieron con un triunfo, 6-2, sobre los Angelinos de Anaheim.

UN día como hoy, en 1973 - Steve Carlton, quien ganó 27 juegos para los sotaneros Filis el año pasado, sufre su derrota número 20 de la temporada cuando Filadelfia es derrotada por los Cardenales de San Luis, 7-1. Carlton registrará un récord de 13-20 y efectividad de 3.90 para los últimos en la clasificación.

En 2004-- Las Grandes Ligas de Beisbol anuncian oficialmente que la franquicia de los Expos de Montreal se mudará a Washington, D.C., en 2005. Horas después, los Expos perdieron en el adiós Montreal, 9-1, contra los Marlins de Florida, ante una multitud de 31.395 personas en el Estadio Olímpico

Estas son las mañanitas para Warren Cromartie (72), Byron McLaughlin (70), Eddie Díaz (54) y Alí Solís (38).

-“No hay que llorar la muerte, es mejor celebrar la vida”.- Jaime Sabines.

ENTRE suspensivos.- Se acabó el ciclo primavera-verano, en las Mayores y menores, y en el balance habría que citar a dos lanzadores que no tiraron una sola pelota: Giovanny Gallegos (Dodgers) y Daniel Duarte (Minnesota). Ambos lastimados del hombro y codo, respectivamente, y fuera de los reflectores desde 2024... También bajará el telón en la lista de lesionados de Tampa Bay, Manuel Rodríguez (1-2, 2.08), el primer yucateco en Grandes Ligas, luego de ser sometido a la operación “Tommy John” en el codo. Los reportes indican que Rodríguez podría estar listo para mayo o junio de 2026... Alejo López y Jared Serna celebraron títulos en AAA, en las filiales Aviadores de Las Vegas (Atléticos) y Jacksonville Jumbo (Miami), respectivamente. Y en el “campeón de campeones”, Serna (.375, 0, 19 y los monarcas de la Liga Internacional se impusieron a la Costa del Pacífico, 8-7, en batalla en la que el capitalino López tuvo una jornada de 1-1, 3 bases por bolas y tres anotadas.