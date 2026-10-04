Cinco mexicanos han conectado jonrones en playoffs de Grandes Ligas

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras la Liga Nacional cerró el domingo en Milwaukee (2-0) y Los Ángeles la “ida” de las series divisionales, la Liga Americana tuvo un asueto que en el pasado habría sido un desperdicio monumental, para jugar hoy lunes por así convenir a los intereses de la televisión.

En ese escenario, los Rays de Tampa Bay intentarán asestar en casa, el Tropicana que el sábado presentó un inusual lleno (40,542), un segundo golpe a los Yanquis de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago como huéspedes de los Guardianes de Cleveland.

En consecuencia, los contendientes de la Liga Nacional descansan hoy, para reanudar en San Diego y Atlanta el martes en que volverán a parar sus cofrades del llamado “joven circuito”. La actividad volverá a ser completa el miércoles.

CON su largo y decisivo jonrón del primer juego contra los Yanquis, Jonathan Aranda (.250, 1, 1,) se metió al círculo de los mexicanos que se han volado la barda en la historia de la postemporada, un total de cinco.

El líder de ese grupo es Adrián González con 7 en 34 juegos, seguido por Vinicio Castilla que empalmó cinco en 17, Alejandro Kirk con cinco en 23 encuentros y Erubiel Durazo, quien sacó un par de bambinazos en 16.

Kirk es el único que presume un cuadrangular en la Serie Mundial y es una historia reciente, el 24 de octubre de 2025 en el primer choque ante los Dodgers de Los Ángeles, sobre un lanzamiento de Anthony Banda.

POR primera vez en juegos de playoffs de Grandes Ligas, dos mexicanos lanzaron la primera bola el mismo día: En Los Ángeles, los Dodgers invitaron a Adrián González y en Milwaukee, los Cerveceros al sinaloense Teodoro Higuera.

Ya se sabe que González nació en Chula Vista, California, pero sus detractores que le salieron por racimos cuando se retiró, azuzados por una campaña permanente de un decano del periodismo fallecido recientemente, pretenden ignorar que sus padres son de Sonora y que el pelotero creció y empezó a jugar beisbol en Tijuana, al igual que su hermano Édgar.

Los Cerveceros todavía tienen para otra ocasión al michoacano Yovani Gallardo, quien comparte con Higuera una estrella en la galería de la fama del equipo que está buscando llegar a su segunda Serie Mundial.

La primera, los más viejos de la comarca la deben recordar, data de 1982 cuando eran parte de la membresía de la Liga Americana y los Cerveceros mordieron el polvo en siete juegos ante los Cardenales de San Luis que reaccionaron ganando el sexto y el séptimo como visitantes.

LOS bicampeones Charros de Jalisco son los únicos en la pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico que no han ido muy lejos para sus juegos de exhibición y hasta ahora todavía no han enfrentado a equipos del circuito.

Fueron a Moroleón, Guanajuato a perder y empatar con una novena del rumbo y a Puerto Vallarta a ganar uno y caer por blanqueada contra los Delfines de ese puerto puerto que participan en la Liga del Noroeste.

La impresión es que los Charros han relajado su preparación confiados en que su fortaleza los sacará adelante a la hora de los cañonazos, aunque los “caballos” se incorporarán hasta la segunda mitad del calendario, entre ellos los bigleaguers Alejandro Osuna y Jared Serna.

Uno de los macizos que acaba de integrarse es el toletero Julián Ornelas que en 2025-2026 fue pieza clave en la conquista del título de liga y de la Serie del Caribe y que en la Liga Mexicana levantó otra de sus acostumbradas cosechas para los Diablos Rojos.

Los Charros también tienen en el radar al menor de los Ornelas, Tirso, quien se pasó todo el verano en la sucursal AA de los Padres de San Diego, Misioneros de San Antonio, prácticamente sin ninguna oportunidad de un ascenso a Grandes Ligas, donde debutó en 2025.

Un día como hoy en 1971- Se pone en marcha la Liga Mexicana del Pacífico con victoria para los Tomateros de Culiacán, 5-2, sobre los Venados de Mazatlán, en el estadio General Ángel Flores”. El ligamayorista Cecilio Acosta se adjudicó el triunfo

En 1976 - El lanzador de los Filis de Filadelfia, Larry Christenson, pegó dos jonrones y tiró la ruta completa a para una victoria de 3-1 sobre los Mets de Nueva York. Mickey Lolich cargó con el revés.

Mañanitas para Cándido Maldonado (66), Rod Barajas (51), Luis Fernando Miranda (32), Jarren Durán (30) y Anthony García (26).

Hoy cumpliría años Bill Mazeroski (90), cuyo jonrón en el noveno inning del séptimo juego de la Mundial de 1960 dio la victoria 4-3 a los Piratas de Pittsburgh sobre los Yanquis de Nueva York. Murió el 20 de febrero de 2026.

-“La felicidad en el matrimonio es una cuestión de pura suerte”.- Jane Austen.

ENTRE suspensivos.- En Mexicali creen que el cátcher de los Azulejos de Toronto, Brandon Valenzuela, podría debutar con los “Caballeros Águilas”, quienes lo adquirieron de los Naranjeros de Hermosillo a cambio de la promesa de los Guardianes de Cleveland, Milán Tolentino. Incluso hablan de convencerlo para que juegue en la primera base... Los Jaguares de Nayarit participaron en el “Fan Fest” de Tucson, Arizona, con el coach Enrique “Che” Reyes en el timón. El manager Luis Carlos Rivera, aún seguía brillando por su ausencia.