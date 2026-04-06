Cirugía a Kirk, jonrón de Aranda y regreso de Assad

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Kirk será sometido este martes a una operación en el pulgar izquierdo que se fracturó la semana pasada. Desde ahora se anticipa una ausencia más prolongada del receptor titular de los Azulejos de Toronto.

El plazo de recuperación del dos veces convocado al Juego de Estrellas se conocerá después de la cirugía, la primera en su trayectoria ligamayorista que despegó en plena pandemia de 2020, luego de tres años en el sistema de sucursales de la organización canadiense

Kirk, de 27 años, sufrió la lesión cuando un foul de Austin Hays, de los Medias Blancas, se impactó en su guante, en el décimo inning del encuentro del 3 de abril en Chicago. Kirk requirió la asistencia del médico del club y posteriormente abandonó el campo.

LOS Cachorros de Chicago llamaron de su filial AAA, Iowa, a Javier Assad, para suplir al lesionado Mathew Boyd. Abrirá el encuentro de hoy contra los Rays de Tampa Bay en el segundo de la serie que marcó el regreso de estos a su reconstruido Tropicana Fields.

Probado y certificado en sus cuatro primeras campañas en el Big Show (18-12, 3.43), a los Cachorros no les importó el desempeño de Assad en la Liga de la Costa del Pacífico, donde compilaba 0-0 y 9.00 en carreras limpias admitidas en dos aperturas.

Los Rays ganaron el cotejo de ayer a los Cachorros, 6-4, ante 25,114 espectadores, una asistencia buena para la plaza, respaldados por Jonathan Aranda (.220, 3, 9), quien atizó un jonrón de dos rayitas en el séptimo inning para afianzar la ventaja.

En su trayectoria contra los Rays, Assad registra 1-0 y efectividad de 2.57 con cinco chocolates y cuatro bases por bolas en 7 innings y dos actuaciones, una como abridor, en acción de las campañas de 2024 y 2025.

OBSERVACIONES: Isaac Paredes era materia dispuesta desde anoche en Denver, Colorado, para el manager de los Astros de Houston, Joe Spada, tras perderse la serie de tres encuentros ante los Atléticos en Sacramento, debido al fallecimiento de su abuelita.

El utility Luis Urías, firma extemporánea de los Diamondbacks de Arizona, y los jardineros Alex Verdugo, que también llegó avanzada la pretemporada, y Tirso Ornelas, ambos de los Padres de San Diego, todavía no han tenido actividad en las sucursales (AAA).

UN día como hoy, en 1977- Tommy Lasorda comienza su primera temporada completa como mánager de los Dodgers de Los Ángeles con una victoria de 5-1 sobre los Gigantes de San Francisco. Lasorda tomó el relevo del veterano piloto Walter Alston al final de la temporada de 1976, con un balance de 2-2.

En 2006: El cerrador de los Dodgers, Eric Gagné, será operado para extirpar un nervio de su codo de lanzar —su segunda operación de brazo en menos de un año—, lo que pone en duda su participación en la temporada.

Gagné salvó 152 juegos para los Dodgers entre 2002 y 2004 y fue ganador casi unánime del Premio Cy Young de la Liga Nacional en 2003. En 2005, tuvo un récord de 1-0 con una efectividad de 2.70 y ocho salvamentos en 14 juegos.

Estas son las mañanitas para Ricky Bones (57), Adrián Beltré (47) y Josh Hader (32). El 7 de abril de 1942 nació en La Habana, Carlos Paz, lanzador y manager. Como estratega ganó campeonatos en la Liga Mexicana con los Leones de Yucatán (1984) y en la Liga Mexicana del Pacífico al mando de los Venados de Mazatlán (1986-1987). Murió el 2 de julio de 2025 en Mérida, Yucatán.

-“Vivir es como avanzar por un museo: luego es cuando empiezas a entender lo que has visto”.- Audrey Hepburn.

EN seguidillas.- Los Diablos Rojos presumen y hacen bien Al cátcher que debutaron los Azulejos de Toronto, Brandon Valenzuela, como uno más de los egresados de la academia Alfredo Harp Helú que alcanza la meta de Grandes Ligas... Se unió a la lista que incluye a Roberto Osuna, Julio Urías, Giovanny Gallegos, Isaac Paredes, Víctor González y varios más... Valenzuela pertenece en invierno a Águilas de Mexicali, quienes el pasado ciclo lo adquirieron de los Naranjeros de Hermosillo por el prospecto de los Guardianes de Cleveland, Milán Tolentino. En su única incursión en la LMP, Valenzuela bateó .259, un jonrón y mandó a la goma a 10 en 28 juegos con los Naranjeros en 2024-2025... La directiva de los Charros de Jalisco no pierde el tiempo. Mientras se arman para la inminente edición de la Liga Mexicana, realizaron una transacción entre lanzadores de relevo para el elenco de la Liga Arco, recibiendo de los Algodoneros de Guasave a Ariel Gracia (2-1, 3.86), a cambio de Isaac Jiménez (3-1, 7.94).