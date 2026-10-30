Clase y Ortiz a los tribunales; murió primera mujer ejecutiva del beisbol

CIUDAD DE MÉXICO.- Major League Baseball tendrá la próxima semana algo de lo que no se sabía desde 1919 con la triste historia de los pítchers dominicanos de los Guardianes de Cleveland, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, involucrados con gente de baja reputación.

Hace más de un siglo ocho jugadores de los Medias Blancas de Chicago comparecieron en una corte con jurado incluido, acusados de entregar a los apostadores la Serie Mundial. Finalmente fueron declarados inocentes, pero el entonces comisionado Kenesaw Landis que era de los duros, los expulsó para siempre de Grandes Ligas.

A Clase y Ortiz los enjuiciarán por varios delitos relacionados igualmente con las apuestas, entre ellos, manipular pitcheos, conspiración para influir en el resultado, fraude electrónico y hasta lavado de dinero.

Ambos no juegan desde julio de 2025 y a como pintan las cosas, prácticamente descartados a perpetuidad del entorno organizado en Estados Unidos, se darían por bien servidos si sus abogados logran evitar la cárcel.

UN juego de beisbol se puede ganar o perder de diferentes maneras. Pero cuando un equipo anda de malas como los Mayos de Navojoa, las “formas”, como dicen los futboleros, dejan en claro por qué traen el santo de espaldas.

La otra noche, por ejemplo, en Guasave, la tribu llegó al cierre del octavo inning de un juego a siete entradas arriba en la pizarra 4-3 y terminó perdiendo 5-4 sin que su pítcher Edwin Valle permitiera hits.

Con el “corredor fantasma” en la segunda base, los Algodoneros pisaron dos veces la goma con una combinación de una interferencia del cátcher a un bateador que elevó al jardín izquierdo, un toque de sacrificio y un error en tiro del lanzador, una base por bolas y un “balk”. Los que saben de pelota se solazaron con ese final de antología que ciertamente es un caso aislado.

¡Ah! Los Mayos tenían que haber jugado anoche nuevamente como locales en Ciudad Obregón frente a Águilas de Mexicali, pero desde temprano anunciaron la cancelación del primer choque del compromiso a causa de la lluvia.

LA directiva de los Charros de Jalisco guardó silencio cuando su mánager Benjamín Gil se fue a trabajar como comentarista la Serie Mundial, reclutado por Televisa para que acompañara a sus ases Antonio de Valdez y Enrique Burak.

Tampoco informó del regreso del estratega de los dos títulos de liga y uno de la Serie del Caribe y que ya no estará con ellos en la próxima temporada de la Liga Mexicana. Los cambió por el “glamour” de los Diablos Rojos.

Total que el hombre se reincorporó para el inicio de la serie contra los Tomateros en Culiacán, después de ausentarse siete juegos en los que su coach de confianza, Noé Muñoz, ganó tres y perdió cuatro ante Águilas de Mexicali (0-1), Venados de Mazatlán (1-2) y Cañeros de Los Mochis (2-1).

UN día como hoy en 2001 - Por primera vez desde que Mule Haas, de los Atléticos de Filadelfia conectó un jonrón de dos carreras en el quinto juego de la Serie Mundial de 1929, un equipo logró remontar para empatar un partido del Clásico de Otoño en la novena y terminar ganando en entradas adicionales.

Después que Tino Martínez igualó la pizarra con un cuadrangular de dos rayitas con dos outs en el noveno inning, Derek Jeter se voló la barda en la parte baja del décimo para dar a los Yanquis de Nueva York un triunfo por 3-2 para igualar la Serie Mundial 2-2 a los Diamondbacks de Arizona. Ganó Mariano Rivera y perdió Byung-Hyun Kim, quien permitió los dos jonrones.

Mañanitas para Dave Trembley (75), Mike Gallego (66), Fred McGriff (63), Gerardo Álvarez (47) y Luis Alonso Mendoza (43).

-“No pierdas tu tiempo con explicaciones; la gente sólo escucha lo que quiere escuchar”.- Paul Cohelo.

OBSERVACIONES: Trevor Bauer (5 e, 1h, 1c, 5k, 2bb) no registró decisión en su debut en la Liga Dominicana con las Estrellas Orientales y ante las Águilas Cibaeñas, pero lo que más llama la atención es que solo lo fueron a ver unas 4 mil personas en un estadio cuyo aforo es para 8 mil...

Murió en Mexicali Juanita Pérez, la primera mujer en el plano ejecutivo en un club de beisbol profesional en México. Como gerente deportivo ganó los campeonatos de los “Caballeros Aguilas” de 1985-1986 y 1988-1989 y la Serie del Caribe de 1986 en Maracaibo, Venezuela.

ENTRE suspensivos.- En Tepic y alrededores viven su primera crisis beisbolera con sus Jaguares (3-11) cargando el farol rojo y los aficionados alejados del estadio “Coloso del Pacífico” Alejo Peralta. Tras el lleno de cajón en la noche de inauguración, el promedio de asistencia es de 2 mil y fracción, mientras tunden a la directiva en las redes sociales. ¡Cuidado! Carlos Peralta es de mecha corta y en una de esas se va con todo y estadio de la capital nayarita... A dos semanas del inicio de hostilidades en la Liga Mexicana del Pacífico, un total de 14 juegos, ya se percibe que algunos mánagers andan en la cuerda floja, muy al estilo de la picaresca nacional y otros lugares... La Corte de República Dominicana confirmó la sentencia de 3 años de prisión suspendida al shorstop Wander Franco, acusado de abuso sexual. ¿Lo recuerdan? Hasta 2023 fue estelar de los hoy subcampeones de la Serie Mundial, Rays.