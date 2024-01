ZAPOPAN._ Luego de un cierre de temporada dramático, en donde los 10 clubes buscaron diferentes objetivos, se celebró el tradicional Draft de Refuerzos de la Liga Mexicana del Pacífico.

El lugar para elegir se consideró en base a la selección de una letra, basándose en las posiciones de los equipos en el standing general de ganados y perdidos.

Así, a Cañeros le tocó seleccionar primero, tomando a Roberto Valenzuela, de Sultanes, como su primer selección.

Algodoneros se fue por Carlos Sepúlveda (Yaquis), Naranjeros tomó a Grant Whiterspoon (Sultanes), Mayos a Bobby Bradley (Sultanes), Tomateros a Miguel Aguilar (Yaquis), Venados a Odrisamer Despaigne (Yaquis), Águilas a Juan Carlos Gamboa (Yaquis) y Charros, que decidió irse por peloteros que tenía inactivos, eligió a Jared Wilson.

Para la segunda ronda, el orden inicial fue invertido, por lo que Jalisco se fue por Joe Riley, Águilas por Edwin Fierro, Venados por Isaías Tejeda, Tomateros por Juan Cossío, Mayos por Saúl Vásquez, Naranjeros por Johan Camargo, Algodoneros por Faustino Carrera y Cañeros por Sam McWilliams.

De acuerdo al presidente de la LMP, Carlos Manrique, todos los equipos involucrados tendrán hasta la media noche de este 31 de diciembre para activar a cualquiera de los dos peloteros que se hayan seleccionado.

Los playoffs se ponen en marcha este lunes 1 de enero en Guasave (vs. Mexicali), Hermosillo (vs. Navojoa), Los Mochis (vs. Culiacán) y Mazatlán (vs. Jalisco), respectivamente.

Así eligieron

Primera ronda

Cañeros: Roberto Valenzuela

Algodoneros: Carlos Sepúlveda

Naranjeros: Grant Whiterspoon

Mayos: Bobby Bradley

Tomateros: Miguel Aguilar

Venados: Odrisamer Despaigne

Águilas: Juan Carlos Gamboa

Charros: Jared Wilson

Segunda ronda

Charros: Joe Riley

Águilas: Edwin Fierro

Venados: Isaías Tejeda

Tomateros: Juan Cossío

Mayos: Saúl Vásquez

Naranjeros: Johan Camargo

Algodoneros: Faustino Carrera

Cañeros: Sam McWilliams