Coach mexicano no seguirá con los Astros; Rainel Rosario, Retorno del Año

Los Astros de Houston están sacudiendo la mata rumbo a la temporada 2027, si no ya huelga, desde luego. No repetirá el mánager de ascendencia puertorriqueña Joey Spada y tampoco a la mayoría de los coaches, entre ellos, el mexicano Antonio Pérezchica que se encargaba del tráfico en la tercera base.

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Astros de Houston están sacudiendo la mata rumbo a la temporada 2027, si no ya huelga, desde luego. No repetirá el mánager de ascendencia puertorriqueña Joey Spada y tampoco a la mayoría de los coaches, entre ellos, el mexicano Antonio Pérezchica que se encargaba del tráfico en la tercera base.

El ex jugador de cuadro nativo de Mexicali lleva 10 temporadas consecutivas en esa labor que inició en 2017 con los Diamondbacks de Arizona y a los texanos llegó en 2025 por invitación del hoy ex timonel.

Tras su retiro después de cuatro campañas en Grandes Ligas con los Indios de Cleveland y Gigantes de San Francisco, Pérezchica trabajó en sucursales de los Yanquis de Nueva York y Diamondbacks, con estos últimos también como mánager en clase AA antes de su ascenso al equipo grande.

Pérezchica es el segundo mexicano en roles técnicos que tendrá que buscar organización para 2027. El otro, el asistente del coach de bateo Roberto Magallanes, salió de los Marineros de Seattle en julio, sin que se especificaran los motivos, pero que pudieron ser desacuerdos con el titular del puesto Kevin Seitzer, con quien colaboró cuatro años en Atlanta.

EN el feudo de los Yaquis de Ciudad Obregón no hubo sobresaltos ni lamentos por la ausencia definitiva de Juan Carlos Gamboa, flamante campeón de bateo de la Liga Mexicana con los Diablos Rojos. Fue sometido a una operación en el hombro y su tiempo de recuperación no le permitirá cumplir su compromiso con la tribu.

El torpedero encabezó el “top ten” de la centenaria LMB en 2026 con .343, atizó 10 cuadrangulares y mandó a la goma a 52, en tanto en el ciclo otoño-invierno rindió .276, 3 bambinazos y 15 empujadas. Una diferencia abismal.

El mánager colombiano José Mosquera dispone para cubrir la vacante al experimentado Roberto Valenzuela, a quien desde el ciclo anterior convirtieron en primera base y ganó el Guante de Oro, y a los jóvenes Kevin Villavicencio, que pertenece a los Mets de Nueva York, y el veracruzano Víctor Márquez que ya ha tomado sus turnos con la tribu y que viene de firmar un registro de .333, dos jonrones y 33 remolcadas en 83 juegos con los Caliente de Durango.

UN día como hoy 1985 - El lanzador Bret Saberhagen le otorga a los Kansas City Royals su primera victoria en la Serie Mundial, tras completar el juego y vencer a los Cardenales de San Luis, 6-1, en el tercer juego.

Los Cardenales habían ganado los dos primeros encuentros y se imponen en el cuarto para una ventaja de 3-1 que eventualmente descontaron los Reales para obtener su primer título.

En 2024 — Fernando Valenzuela, quien irrumpió con fuerza en el mundo del beisbol en 1981 como lanzador de 19 años y dio origen al fenómeno de la “Fernandomanía”, falleció a los 63 años en Los Ángeles.

Siendo una de las figuras más populares en la historia de los Dodgers, se vio obligado por motivos de salud a dejar su puesto —que ocupaba desde hacía mucho tiempo— como comentarista del equipo a principios de este mes, justo cuando la franquicia iniciaba su camino en la postemporada hacia la Serie Mundial

Mañanitas para David Abarca (74), Carlos Elizalde (49) y Robinson Canó (44). Hoy cumplirían años Al Pinkston (1917-1981), Andrés Ayón (1936-2021) y Wilbur Wood (1941-2026).

-“Allí donde reinan la quietud y la meditación, no hay lugar para las preocupaciones ni para la disipación”.- Francisco de Asís.

OBSERVACIONES: El dominicano de los Conspiradores de Querétaro, Rainel Rosario, ganó el trofeo al Retorno del Año 2026 en la Liga Mexicana. Promedió un sólido .344 con 12 vuelacercas y 33 impulsadas en 74 encuentros. En 2025, Rosario bateó .275 con 8 jonrones y 33 producidas en 62 partidos para los Dorados de Chihuahua y 8 con los Bravos de León.

El coach de banca Noé Muñoz y el de tercera base Alfredo Amézaga, son candidatos naturales de los Charros de Jalisco para reemplazar a Benjamín Gil en la próxima edición de la Liga Mexicana. Por ahora ambos trabajan con el estratega oriundo de Tijuana en la LMP y es un hecho que los contempla para que igualmente lo acompañen en su aventura con los Diablos Rojos.