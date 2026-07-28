'Cochito' Cruz y Roberto Osuna, mexicanos en el Juego de Estrellas en Japón

Hoy y mañana se celebrará el Juego de Estrellas en el beisbol japonés. Serán dos y se espera que Roberto Osuna tenga acción en al menos uno, situación de privilegio que convertirá al sinaloense en el único mexicano y primer pítcher con dos convocatorias, conocido que participó en el segundo de 2023.

CIUDAD DE MÉXICO._ Hoy y mañana se celebrará el Juego de Estrellas en el beisbol japonés. Serán dos y se espera que Roberto Osuna tenga acción en al menos uno, situación de privilegio que convertirá al sinaloense en el único mexicano y primer pítcher con dos convocatorias, conocido que participó en el segundo de 2023.

El otro azteca con ese honor fue el jugador de cuadro sonorense, Luis Alfonso Cruz, hijo, en 2015 como segunda base de la Liga de la Costa del Pacífico, cuando le tocó en suerte ser compañero del entonces joven Shohei Ohtani.

En 2015, Cruz, quien se fue de 2-0 representando a los Marinos de Chiba Lotte, ganó el Guante de Oro para redondear un exitoso verano. Su segundo de cuatro por tan lejanas islas, en donde también jugó con Gigantes de Yomiuri y Águilas de Rakuten.

JOSÉ Urquidy podría salir favorecido con su traslado de los Piratas de Pittsburgh a los Medias Blancas de Chicago, siempre y cuando logre volver y quedarse en el equipo grande que lo adquirió a cambio del novato dominicano Felix Doroteo.

Aún resta cuerda a la temporada, más de dos meses, pero el momento los Medias Blancas como líderes de la división central los proyecta con más posibilidades que los Piratas para colarse a los playoffs de octubre.

El mazatleco, que de entrada hará méritos en la sucursal AAA, Caballeros de Charlotte, va entonces por su cuarta franela ligamayorista después de servir a los Astros de Houston con su mejor semblante y a los Tigres de Detroit y a los Piratas en circunstancias de mucha presión.

SIN llegar a los llenos, los Charros de Jalisco de la Liga Mexicana están cerrando fuerte en lo que respecta a las asistencias en el estadio Panamericano. Metieron a 71,364 aficionados, aun perdiendo series ante los Saraperos de Saltillo (1-2) y Toros de Tijuana (1-2), aunque hicieron feliz a su gente con una barrida a los Acereros de Monclova.

Una agresiva campaña de promociones, incluidos regalos de boletos, levantaron la “taquilla” del equipo en su tercera temporada de su cuarta etapa en la pelota veraniega y en la cual batallan para asegurar su pase a los playoffs. Se recuerda que en 2025 llegaron a la serie final en la que fueron barridos y regados por los Diablos Rojos.

El hecho de que la directiva que opera con éxito en la Liga Mexicana del Pacífico, haya encontrado el modo para atraer gente, garantiza a mediano plazo una permanencia duradera que no tuvieron en el pasado en la LMB.

UN día como hoy, hace 50 años- Los lanzadores de los Medias Blancas de Chicago, Blue Moon Odom (cinco innings) y Francisco Barrios (cuatro), se combinan para lanzar un juego sin hits contra los Atléticos Oakland, 2x1.

A los A’s le hizo falta un batazo de hit para anotar más carreras porque no sacaron provecho a 9 bases por bolas del ganador Odom (3k) y dos del mexicano Barrios (2k), quien se adjudicó su segundo rescate de la campaña.

El 28 de julio de 2001- En el primer juego de una doble jornada en Pittsburgh, Vinicio Castilla, de los Astros de Houston, disparó tres jonrones y remolcó cinco carreras, pero los Piratas remontaron con espectacular ataque de siete anotaciones con dos outs en el noveno para imponerse 9-8.

Los Astros se desquitaron en el segundo, 12x3, con otras dos impulsadas de Castilla (4-1).

Estas son las Mañanitas para Carmelo Martínez (66), Isaac Jiménez (61), Christian Presichi (46) y José Manuel “Manny” Rodríguez (44).

Hoy cumpliría años Vida Blue (76)), Cy Young de a Liga Americana en 1971 que falleció el 6 de mayo de 2023.

-“El mal es temporal, la verdad y la justicia perduran siempre”.- Rómulo Gallegos.