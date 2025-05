NUEVA YORK._ ¿Cuánto extraña Gerrit Cole lanzar? El as de los Yanquis todavía se enfrenta a las alineaciones de los equipos de Grandes Ligas, al menos en su mente.

El derecho de los Yanquis afirma que cada noche, antes de acostarse, ha estado haciendo una secuencia de ejercicios mentales, detallando cómo atacaría a los bateadores contrarios.

Cuando se le preguntó el lunes cómo le va en esas batallas, Cole bromeó con una sonrisa: “No he permitido hits recientemente”.

Los duelos de la vida real tendrán que esperar hasta el 2026, ya que Cole continúa recuperándose de la cirugía reconstructiva del codo derecho a la que se sometió en marzo.

Ese proceso de rehabilitación va bien, según Cole, quien reveló que viene entrenando en el Yankee Stadium seis días por semana. Tiene previsto estar más cerca del equipo ahora que su brazo se siente más fuerte, y su objetivo es empezar a hacer tiros en algún momento de agosto.

“Espero regresar como un nuevo juego de neumáticos”, comentó Cole. “Ésa es la mejor esperanza; sólo una parada en los pits que tomó un poco más de tiempo de lo que esperábamos. Las primeras semanas son importantes. Es un proceso largo y no es súper agradable. Pero no hay que apresurarlo. Mejora y mejora a medida que vas avanzando, pero lleva un tiempo”.

El domingo marcó el primer juego de Cole de regreso en el dugout, y el aso confirmó que estuvo en el clubhouse para algunos partidos de abril. Aunque, naturalmente, a los Yanquis les gustaría tenerlo en el montículo, la presencia de Cole podría ser un recurso valioso para el cuerpo de lanzadores del club.

Ése fue el caso en los primeros meses de la campaña del 2024, cuando Cole asumió el papel de coach de pitcheo auxiliar mientras se recuperaba de una inflamación y un edema en el codo derecho.

“Tiene una gran experiencia y ha tenido mucho éxito, pero también ha tenido momentos de verdad y problemas y adversidades”, recordó el mánager de los Yanquis, Aaron Boone. “Tiene mucho que compartir y le gusta compartirlo, pero también es inteligente sobre el oficio. Es capaz de absorber la información que está disponible ahora y la comparte con los otros muchachos”.

Incapaz de levantar el brazo después de una salida de pretemporada el 6 de marzo, los peores temores de Cole se confirmaron con una serie de análisis de resonancia magnética. Se sometió a una cirugía el 11 de marzo, realizada en Los Ángeles por el Dr. Neal ElAttrache. El procedimiento incluyó la inserción de un refuerzo interno, que está destinado a protegerlo de una nueva lesión en el codo y de contratiempos durante el primer año.

Cole reveló que está planeando un período de recuperación de 14 meses. Dijo que se sentía afortunado de que su brazo se mantuviera intacto durante más de 1,950 entradas y 12 campañas en las Grandes Ligas con los Piratas (2013-2017), Astros (2018-2019) y Yanquis (2020-presente).

“Superé las probabilidades durante mucho tiempo”, apuntó Cole. “Al final, me alcanzó (la lesión), pero me siento bien de haber lanzado todo lo que lancé hasta ahora. Con suerte, muchas de las cosas que me ayudaron a evitarlas durante tanto tiempo me ayudarán en la recta final de mi carrera aquí. Sigo pensando que son buenos hábitos para la sostenibilidad”.

En las semanas posteriores a la cirugía, Cole afirma que ha podido pasar tiempo extra con su familia. Eso ha incluido llevar a sus hijos a la escuela y otras actividades. El hijo de Cole, Caden, está en el mismo equipo de Pequeñas Ligas que el hijo de Carlos Rodón, Bo.

“He podido ser papá mucho más”, aseguró Cole. “Eso ha sido bien útil para mantener mi ánimo en alto, y ellos lo han disfrutado. Ha sido una oportunidad que nunca pensé que tendría durante el verano o la primavera en ningún momento. Ese aspecto ha sido agradable, pero extraño jugar. Extraño competir”.

Por supuesto, Cole continúa observando a sus compañeros de equipo de cerca, viendo los altibajos de una rotación con la que anhela reunirse.

“Están luchando; Max (Fried) se ha visto sobresaliente”, comentó Cole. “Carlos también ha estado muy, muy bien. Las lesiones han sido desafortunadas, para (el dominicano) Luis (Gil), Clarke (Schmidt) y Marcus (Stroman). Entonces, están haciendo lo mejor que pueden”.

“Todavía estamos en la pelea, jugando buena pelota y poniéndonos en una buena posición para tener un buen próximo mes”.