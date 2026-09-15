Colocan a Urquidy para asignación; relevista ligamayorista para Tomateros

CIUDAD DE MÉXICO.- José Urquidy (2-2, 5.28) sigue sin encontrar la calma que le dispensaron cinco temporadas con los Astros de Houston. Parece que ya no la tendrá, al menos en Grandes Ligas, luego de que ayer fue colocado para asignación por los Medias Blancas de Chicago.

El mazatleco no estuvo tan peor con su segundo equipo en la gran carpa en el recorrido que está finalizando. Ganó dos de tres decisiones, incluida una contra los Cachorros de Chicago en la que tiró pelota de 2 hits, 0 carreras y 8 ponches en seis innings.

Pero los Medias Blancas que sueñan con una postemporada a la que no acceden desde 2022, necesitaban un lugar en el róster y el sacrificado resultó el pitcher latino de la historia con más victorias en la Serie Mundial, osease, José Hernández Urquidy (3), quien despegó el calendario con los Piratas de Pittsburgh (0-1, 8.53).

Urquidy no había sido requerido por el mánager de Chicago, Will Venable, desde el 8 de septiembre cuando rindió un relevo largo, precisamente contra los Piratas, de 4 entradas en que admitió 5 hits y dos carreras limpias.

LOS Tomateros de Culiacán agregaron a sus filas a un bigleaguer vigente con los Medias Rojas de Boston, el zurdo Alec Gamboa que en 2026 se estrenó en el Big Show tras cinco años en sucursales de los Dodgers de Los Ángeles y una aventura por Corea del Sur (7-8, 3.58) en 2025.

Nativo de Madera, California y obvia ascendencia mexicana, tiene 29 años y un perfomance de 1-0, un rescate, efectividad de 1.29 y 20 chocolates en 28 innings, sobre 17 apariciones, incluidas dos como abridor con los “Patirrojos”.

El único inconveniente, si se quiere ver así, es que los Medias Rojas van a estar en los playoffs, de arranque en la serie de comodines y el nuevo guinda podría colarse a la fiesta de octubre. Aunque no pocos estarían de plácemes con un refuerzo llegado ex profeso, ¿por qué no?, de la Serie Mundial.

LOS Rangers de Texas convocaron de su finca AAA, Round Rock Express, al jardinero Alejandro Osuna, tercera llamada, tercera, como dicen en el teatro, para el sinaloense en 2026, probablemente para quedarse a falta de 12 juegos, incluyendo el de anoche, para que caiga el telón del rol regular.

Osuna promedió .283 con un jonrón, 12 dobletes, 25 producidas y 10 robos de bases en 49 encuentros en AAA, mientras que en el equipo grande rinde un perfomance de .255, 1 cuadrangular, 5 dobles, 24 producidas y 5 estafas.

Inmersos en la pelea por el tercer comodín en la Liga Americana, los Rangers están echando como coloquialmente se dice toda la carne al asador y el joven Osuna será de ayuda no solo a la ofensiva, sino también por el terreno que cubre en los tres prados.

UN día como hoy en 1996- Un jonrón de Steve Finley al abrir el undécimo inning otorga a los Padres de San Diego una victoria de 2-1 sobre los Gigantes en San Francisco. La única carrera de los locales llegó gracias al cuadrangular número 40 de Barry Bonds, quien así se une a Hank Aaron y José Canseco como los únicos en registrar 40 jonrones y 30 bases robadas en una misma temporada.

En 1998- El “grand slam” de Sammy Sosa en la octava entrada —su cuadrangular número 63 del año— guía a los Cachorros de Chicago a una victoria de 6-3 sobre los Padres de San Diego. Ahora suma 154 carreras impulsadas en la temporada.

Mañanitas para Héctor Torres (81), Robin Yount (71), Orel Hershiser (68), Tim Raines (67) y Bronswell Patrick (56).

-“Mi único día libre es el día que me toca lanzar”.- Roger Clemens.

LOS bicampeones Charros de Jalisco fueron los últimos en la pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico en abrir su campo de prácticas, ayer, en un complejo deportivo del rumbo, mientras su estadio Panamericano es objeto de algunos arreglos.

Otra: El gerente deportivo de los Charros, Héctor Carrillo, aseguró que los ligamayoristas Alejandro Osuna, Jared Serna y Gerardo Carrillo se unirán al plantel que pretende convertirse en el segundo tricampeón en la segunda etapa de la pelota invernal.

Una más: a propósito, Lorenzo Bundy, quien no pudo completar esa faena de los tres títulos en la Liga Mexicana con los Diablos Rojos, tomó ayer el mando de los entrenamientos de los Tomateros en el quinto día de actividades que tuvo el arribó del regiomontano Ramiro Peña, quien está de vuelta en la organización de la familia Ley.

ENTRE suspensivos.- El mánager de los Marineros de Seattle, Dan Wilson, respaldó una vez más a su taponero Andrés Muñoz (5-6, 27, 4.25), quien acumula 10 oportunidades fallidas de salvamento en 2026, máxima cifra en la Liga Americana... Detrás de un despegue frenético en las Mayores (1-1, 3, 2.00), Samuel Natera Jr. (1-2, 3, 3.13), compila 0-1 y 9.66 en carreras limpias en cinco desafíos desde que retornó de la lista de lesionados... Si bien lejana, la posibilidad de un enésimo regreso del cátcher César Salazar a los Astros de Houston es latente en plena recta final. El sonorense batea .265, 5 jonrones y 25 empujadas en AAA, pero se conoce que los texanos valoran su desempeño detrás del plato.