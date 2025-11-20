Colocan Astros para asignación a Ramón Urías

Los Astros de Houston colocaron para asignación a Ramón Urías (.241, 11, 44), una de sus adiciones en las transacciones de las últimas horas del mes de julio y que perjudicó al tercera base que estaba mejor en Baltimore (.248, 8, 34).

Con los texanos que buscaban un reemplazo para el lesionado, Isaac Paredes, el ganador del Guante de Oro en 2022 bateó .223, 3 jonrones y 10 impulsadas en 35 encuentros, actuando en la tercera, segunda y primera bases y en ocasiones de designado.

Dando por descontado que no aceptará ir a AAA, con sólo 31 años y un performance de .257, 50 cuadrangulares y 215 producidas en siete campañas en MLB, Urías no deberá tener problemas para acomodarse en organización conocida del Big Show.

EN Japón preparan el embarque de cada año a Grandes Ligas, apostando a otro boquetazo: Muneteka Murakami, tercera base de 25 años, que en 8 campañas con las Golondrinas de Yakult promedió .270 con 246 jonrones y 647 impulsadas.

En 2022, Murakami empezó a interesar a las organizaciones del Big Show cuando ganó la triple corona de bateo en la Liga Central, con average de .318, 56 bambinazos y 134 empujadas.

Como no es pítcher no puede ser comparado con el Dodger, Shohei Ohtani, pero si resulta tan bueno a la hora de los cañonazos, su impacto podría ser de proporciones similares.

UN día como hoy, en 1984: Cuatro días después de cumplir 20 años, el lanzador de los Mets de Nueva York, Dwight Gooden, se convirtió en el jugador más joven en ganar el premio al Novato del Año de la Liga Nacional. Gooden registró una marca de 17-9 con una efectividad de 2.60 y lideró las Grandes Ligas con 276 ponches.

En 1986- Andrés Mora llegó a 27 juegos conectando de hit, pero los Yaquis de Ciudad Obregón sufrieron su décima derrota consecutiva, 14x4, ante los Ostioneros de Guaymas.

Mañanitas para Rick Monday (80), Sebastián Elizalde (34), Raúl Zoe Carrillo (34) y Danny González (44).

-“Una verdad perjudicial es mejor que una mentira útil”.- Friedrich Nietzsche.

ENTRE suspensivos.- Los Medias Rojas de Boston cambiaron a los Rockies de Colorado al pítcher de doble nacionalidad, Brennan Bernardino, quien después de debutar a los 30 años en Grandes Ligas en 2022 con los Marineros de Seattle, se ha establecido... En 2025 compiló 4-3, un rescate y efectividad de 3.14 en 55 apariciones y de por vida, 10-8, un salvado y 3.47 en carreras limpias con 157 chocolates en 152 innings y dos tercios... A cuatro juegos del cierre de la primera mitad en la LMP, en un ejercicio futurista cuanto ocioso, estas serían las combinaciones para los playoffs en enero: Yaquis-Tucson, Cañeros-Águilas, Charros-Tomateros y Naranjeros-Jaguares... Se lesionaron temprano y sus recuperaciones han sido lentas: José Cardona (.224, 0, 2), Reivaj García (.333, 0, 8) y Darrik Hall .273, 4, 17), de los Naranjeros, Juan Carlos Gamboa (.345, 2, 6), de los Yaquis, Missael Rivera (.200, 1, 6), de Tucson y el más grave de todos porque no volverá, Asael Sánchez (.2.43, 5, 20), de los Cañeros... Los Naranjeros agregaron a sus filas al jardinero Víctor Mascai, oriundo de Marília, Brasil, y de quien no hay información estadística desde 2021 en que fue liberado por los Astros de Houston... Águilas de Mexicali dio de baja al coach de banca, Martín Arzate, uno de sus cuatro mánagers en la actual travesía. Arzate dirigió una serie completa que ganó en Mazatlán, 2-1, cuando el entonces piloto Óscar Robles fue entronizado en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano en Monterrey.

