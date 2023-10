“Los muchachos jóvenes me han llamado mucho la atención. Es un problema bueno, porque el futuro de Culiacán (Tomateros) está bien reforzado. No tengo miedo en darle oportunidad a peloteros que se les puede ver futuro. Dicen que no tienen experiencia, pero nunca la van a agarrar si no juegan”, expresó.

El “Fello” tendrá el reto de regresar a Tomateros de Culiacán a lo más alto del beisbol invernal mexicano, por lo que tiene claro qué necesita para triunfar.

“Energía, experiencia y rapidez. Si yo quiero jugar playoffs todos los días, para mí es muy importante la banca. Tengo que buscar los elementos correctos y saber explicarles el rol a cada uno de los que va a estar conmigo”, finalizó.