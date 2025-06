El Comisionado de MLB, Rob Manfred, abordó una amplia variedad de temas el miércoles durante la Reunión de Propietarios en Nueva York, incluyendo la posibilidad de ver el sistema automatizado de bolas y strikes (ABS) en las Grandes Ligas, el beisbol en los Juegos Olímpicos, el continuo crecimiento de la audiencia y asistencia a los encuentros de MLB, la participación en beisbol, el softbol y más.

Aquí están algunos de los principales temas que Manfred trató.

Sistema ABS en MLB

Con respecto al sistema ABS, que fue probado en los Entrenamientos Primaverales de Grandes Ligas este año, Manfred dijo que la liga planea examinar un posible cambio a nivel de MLB para las próximas temporadas.

“Tenemos un proceso del Comité Conjunto [de Competición] que aún debemos completar”, dijo Manfred el miércoles. “Creo que vamos a buscar la posibilidad de cambiar ese proceso, y veremos qué resulta al final”.

Manfred dijo que su impresión del sistema de desafíos para las decisiones de bolas y strikes utilizado en el Spring Training fue que los equipos “son realmente optimistas sobre el ABS”.

“Mi mayor preocupación es trabajar en el proceso y desplegarlo de una manera que sea aceptable para los jugadores”, siguió Manfred. “Quiero que sientan que respetamos el proceso del comité, y que hubo una discusión completa de las preocupaciones sobre el sistema y un intento de abordar esas preocupaciones antes de seguir adelante”.

Manfred añadió que el experimento relacionado con un sistema de desafío de “check swing” (medios swings), que se está utilizando en la Liga Estatal de Florida Clase-A, requerirá más discusión.

“No hemos tomado una decisión sobre lo del medio swing”, aseguró Manfred. “Intentamos pensar paso a paso sobre lo que está por venir. Creo que tenemos que superar el obstáculo de implementar o no el ABS antes de entrar en la complicación de un tipo de desafío separado involucrado en un turno al bate. ... Realmente tenemos que analizarlo bien”.

El beisbol en los Juegos Olímpicos

Manfred dijo que la liga y los propietarios han comenzado a conversar sobre la posibilidad de la participación de MLB en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que incluirán tanto beisbol como softbol.

“Hubo una conversación sobre los Juegos Olímpicos”, develó Manfred. “Yo diría esto: Creo que hemos progresado con Los Ángeles 2028 en términos de cómo podría lucir el panorama”.

Manfred añadió que MLB aún necesita discutir los cambios que tendrían que hacerse para darle cabida a los Juegos Olímpicos con algunos de los socios de la liga, pero señaló que los jugadores de Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores de MLB “parecen apoyar” la idea.

MLB continuará con ese proceso.

Situación de los estadios de los Rays y los Atléticos

Manfred dijo que los Rays están en camino de reabrir el Tropicana Field para la temporada 2026.

Tampa Bay ha estado jugando en el Steinbrenner Field esta campaña debido a los extensos daños causados por un huracán en el Tropicana Field.

“La reparación del estadio está avanzando. Seguimos optimistas de que estaremos listos para el Día Inaugural o muy poco después”, dijo Manfred.

Fans supporting the Rays Baseball FoundationMay 31, 2025 · 1:49Fans supporting the Rays Baseball Foundation"Obviamente, la gran contingencia es lo que suceda con la temporada de huracanes. No hay mucho que puedas hacer al respecto más que cruzar los dedos. Pero esperamos tenerlo listo para el Día Inaugural del 2026".

Manfred también dijo que los Atléticos continúan con el proceso de su nuevo proyecto de estadio en Las Vegas, con el objetivo de mudarse para la campaña del 2028.

“Tengo entendido que creen que van a estar listos para el Día Inaugural del 2028”, mencionó Manfred.

Asistencia y audiencia en las Mayores

Esta semana, MLB anunció un crecimiento continuo en la audiencia, así como en la asistencia a los juegos a principios de la temporada 2025.

“Los dueños sienten que hemos tenido un gran comienzo”, destacó Manfred. “Hemos aumentado aproximadamente un 1.6% en asistencia. Parece que nos dirigimos a nuestro tercer año consecutivo de aumento en la asistencia. El Fin de Semana de Rivalidades fue muy popular entre los equipos. Tuvimos un gran fin de semana en cuanto a asistencia, pero además, con respecto al concepto, la gente lo valoró mucho”.

Manfred destacó no solo las ganancias de espectadores de MLB en general en todas las plataformas de medios, sino también a nivel internacional, señalando las grandes audiencias en Japón tanto para la Serie Inaugural entre los Dodgers y los Cubs como para otros cotejos de temporada regular.

Manfred dijo que la mejor calidad del producto en el terreno en comparación incluso con el pasado reciente, las estrellas en las Grandes Ligas ahora mismo y un calendario más equilibrado que permite más juegos interligas como Yankees-Dodgers, fueron los que impulsaron los avances.

“Somos afortunados, sólo en cuanto a talento”, destacó Manfred. “Comenzando con Ohtani, Judge, pero también los jóvenes, como Bobby Witt Jr., y ese es solo un ejemplo de jóvenes jugadores que llegan al juego ya mostrando un gran talento”.

Shohei Ohtani is named NL Player of the MonthJun 3, 2025 · 0:30Shohei Ohtani is named NL Player of the MonthManfred añadió que el éxito de algunos de los equipos más prominentes de este año también está contribuyendo.

“Es difícil ignorar esto: estamos bien en nuestros mercados más grandes en este momento”, puntualizó Manfred. “Realmente lo estamos. Tenemos dos grandes equipos aquí [en Nueva York], Los Ángeles es grandioso, los Cachorros también; tenemos buenos equipos de grandes mercados en este momento”.

Expectativa en torno a la AUSL

La temporada inaugural de la Liga de Softbol Athletes Unlimited (AUSL, por sus siglas en inglés), en la que MLB anunció una inversión estratégica, comienza este fin de semana, y Manfred habló sobre las oportunidades y el entusiasmo que la rodean.

(Con información de MLB)