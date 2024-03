“Yo sí, la verdad, estaba un poquito presionado porque yo a mi hijo le dije que íbamos a quedar campeones”, dijo Corvera en entrevista para Séptima Entrada. “Él me decía: ‘Papá, vamos a quedar campeones, está muy bueno el equipo’. Yo por eso regresé, porque tenía que cumplirles lo que les prometí y, con el apoyo de todas las peloteras y mi gente en Culiacán, ellos me dijeron: ‘tienes que verlo de otra forma’ y me vine, me vine a lograr este campeonato”.

El pasado 30 de enero, Jorge Bryan Corvera Carrillo y Patricia Carrillo perdieron la vida durante el accidente en el kilómetro 104 de la Maxipista Mazatlán-Culiacán que implicó a un trailer y a la unidad 502 de Transportes Norte de Sinaloa y que dejó 23 muertos.