$!Con el bateo de Murillo y Ramírez Naranjeros inicia la temporada con victoria ante Tucson

Naranjeros respondió en la parte baja del tercer rollo aprovechando las pifias de la defensiva de Tucson, Andrés Sosa se embasó en error del short stop Marcos Valenzuela, posteriormente Matt Dorminy otorgó base por golpe a José Cardona, Jasson Atondo se embasó en error del tercera base Ramón Mendoza para llenar las almohadillas y con elevado de sacrificio Harold Ramírez remolcó en pisa y corre a Andrés Sosa para igualar lapizarra a una carrera.

La visita tomó la ventaja en el primer episodio ante la serpentina de Wilmer Ríos gracias a José Carlos Ureña quien con rola a la inicial con corredores en segunda y tercera envió a la registradora desde la antesala en bola ocupada a Agustín Ruiz con la carrera de la quiniela para Tucson.

HERMOSILLO._ En un duelo histórico en el marco del 80 aniversario de los Naranjeros de Hermosillo este miércoles se inauguró la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico en el estadio “Fernando Valenzuela” y la Escuadra Naranja se impuso seis carreras a una al Tucson Baseball Team en un encuentro donde Agustín Murillo conectó su cuadrangular 100 en el beisbol invernal mexicano.

El ataque Naranja continuó y en el cierre de la cuarta entrada y Agustín Murillo castigó los lanzamientos de Dorminy volándose la barda del jardín izquierdo con el cuadrangular 100 en su carrera en LMP, Dorminy fue relevado por Esteban Bloch quien posteriormente permitió sencillo de Harold Ramírez que remolcó a Reivaj García y Andrés Sosa para ponerla pizarra 4-1.

Wilmer Ríos tuvo una labor monticular de cinco entradas y un tercio donde permitió una carrera, le conectaron cuatro imparables y ponchó a tres rivales, dejó el juego ganado siendo relevado por Luis Márquez, el zurdo huatabampense enfrentó a tres oponentes logrando colgar el cero a la ofensiva del Tucson Baseball Team para mantener la ventaja Naranja.

El norteamericano Chase Jessee entró al relevo por Naranjeros en el séptimo episodio y en orden retiró a los tres rivales que enfrentó en su debut en Liga Mexicana del Pacífico.

Tyler Myrick subió al centro del diamante por Hermosillo en el octavo inning, el derecho logró continuar con el buen paso del pitcheo Naranja al no permitir imparables ni carrera y retirar en cuatro a sus rivales.

Naranjeros amplió la ventaja en la octava entrada ante el relevista Edwyn Valle gracias a elevado de sacrificio de Agustín Murillo al jardín izquierdo que permitió anotar en pisa y corre a T.T. Bowens la quinta carrera de Hermosillo para colocar diferencia de cuatro carreras en el score, Andrés Sosa remolcó posteriormente con doblete a Reivaj García para colocar el juego 6-1 a favor de la novena de la capital sonorense.

Matt Foster relevó por la Escuadra Naranja en la novena buscando terminar el juego y en cinco oponentes retiró al Tucson Baseball Team para así asegurar la victoria Naranja.

Wilmer Ríos se llevó el triunfo mientras que Matt Dorminy cargó con el descalabro.

A la ofensiva por Naranjeros Harold Ramírez de 3-1 con 3 producidas, Agustín Murillo de 3-1 con un jonrón y dos remolcadas.

Este jueves Naranjeros enfrentará nuevamente a Tucson en el estadio “Fernando Valenzuela” de la capital sonorense.