$!Con jonrón de José Ramírez, Guardianes completa remontada épica sobre Medias Blancas y avanza a la SCLA

CLEVELAND._ Con un cuadrangular de dos carreras del dominicano José Ramírez, los Guardianes de Cleveland vencieron 2-0 a los Medias Blancas de Chicago en el definitivo Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Americana (SDLA), completando una remontada histórica ante su afición en Progressive Field. El tablazo de Ramírez abrió la pizarra en la cuarta entrada y definió el rumbo del encuentro, permitiendo a la escuadra de Cleveland asegurar el boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA), donde se medirán ante los Rays de Tampa Bay a partir de este lunes. El batazo, que recorrió una distancia proyectada por Statcast de 348 pies, apenas superó la cerca del jardín derecho.

El cuadrangular de Ramírez fue el sexto conectado por un bateador de Cleveland en un partido de vida o muerte, uniéndose a Jim Thome (dos) y Travis Fryman (uno) en el Juego 5 de la SDLA de 1999, Rajai Davis en el Juego 7 de la Serie Mundial del 2016 y Lane Thomas en el Juego 5 de la SDLA del 2024. El abridor de los Guardianes, Gavin Williams, igualó el récord de la franquicia en postemporada con 12 ponches en 5.2 entradas sin permitir carreras antes de ceder el turno al bullpen.