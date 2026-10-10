$!Con jonrón de José Ramírez, Guardianes completa remontada épica sobre Medias Blancas y avanza a la SCLA

CLEVELAND._ Con un cuadrangular de dos carreras del dominicano José Ramírez, los Guardianes de Cleveland vencieron 2-0 a los Medias Blancas de Chicago en el definitivo Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Americana (SDLA), completando una remontada histórica ante su afición en Progressive Field.
El tablazo de Ramírez abrió la pizarra en la cuarta entrada y definió el rumbo del encuentro, permitiendo a la escuadra de Cleveland asegurar el boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA), donde se medirán ante los Rays de Tampa Bay a partir de este lunes.
El batazo, que recorrió una distancia proyectada por Statcast de 348 pies, apenas superó la cerca del jardín derecho.
El cuadrangular de Ramírez fue el sexto conectado por un bateador de Cleveland en un partido de vida o muerte, uniéndose a Jim Thome (dos) y Travis Fryman (uno) en el Juego 5 de la SDLA de 1999, Rajai Davis en el Juego 7 de la Serie Mundial del 2016 y Lane Thomas en el Juego 5 de la SDLA del 2024.
El abridor de los Guardianes, Gavin Williams, igualó el récord de la franquicia en postemporada con 12 ponches en 5.2 entradas sin permitir carreras antes de ceder el turno al bullpen.
Chicago dejó las bases llenas tras sacar a Williams del partido en la parte baja de la sexta entrada, cuando el estelar primera base Munetaka Murakami se ponchó ante el relevista canadiense Erik Sabrowski.
Los Guardianes hicieron historia al convertirse en el undécimo equipo en la historia de los playoffs de las Grandes Ligas en superar una desventaja de 0-2 en una serie al mejor de cinco. Es la primera franquicia en lograrlo desde los Yanquis de Nueva York en 2017 (quienes precisamente lo consiguieron ante Cleveland en ese mismo escenario).
Con este resultado, la novena de Cleveland dejó atrás una racha adversa en juegos de eliminación directa, rompiendo una marca de 2-9 en partidos definitorios y firmando una de las gestas más memorables en la historia reciente de la franquicia.