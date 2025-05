Según el departamento de relaciones públicas del equipo, Osuna es el primer Ranger en la era del seguimiento de lanzamientos (desde 1988) en negociar un pasaporte de al menos siete envíos en su primera visita al plato en las Grandes Ligas. Antes de Osuna el domingo, el último jugador en MLB en hacerlo fue Jace Jung de Detroit el 16 de agosto del 2024 contra los Yanquis (también 7 pitcheos).

Ningún jugador causó una mayor impresión en el campamento del club grande esta primavera que Osuna, quien se fue de 35-15 en la Liga del Cactus con un puñado de jugadas defensivas impresionantes en los jardines.

“Eso me dio mucha confianza”, comentó Osuna sobre su experiencia en el campamento de Grandes Ligas. “Solo trato de disfrutarlo todo. No tengo miedo de hacer preguntas, y eso me ha ayudado mucho. Esa confianza está ahí. Solo trato de ayudar al equipo a ganar. Trato de hacer todo de la manera correcta. Trato de anotar carreras para los muchachos, solo trato de conseguir victorias para ellos”.

Osuna fue nombrado Jugador del Año de las Ligas Menores de los Rangers en el 2024 después de batear .292/.362/.507 con 18 jonrones y 17 bases robadas entre Clase-A Hickory y Doble-A Frisco. Lideró a todos los bateadores de Texas en slugging, OPS (.869) y wRC+ (143). También lideró la Liga Otoñal de Arizona con 22 pasaportes en 25 juegos y ganó el Premio a la Deportividad Dernell Stenson del circuito de desarrollo.

Bochy dijo que Osuna llamó su atención durante la Liga Otoñal, y esa impresión aumentó a lo largo del Entrenamiento Primaveral.

Abrió la temporada 2025 de vuelta con Frisco, bateando .283/.363/.409 en los primeros 31 juegos antes de recibir el llamado a Triple-A Round Rock. Solo tiene ocho juegos de Triple-A en su haber, con un impresionante OPS de .918 tras la jornada del sábado.

Entre los dos niveles, ha combinado 31 carreras anotadas con 21 pasaportes contra 29 ponches en las Menores esta campaña. También registró una racha de 17 juegos bateando hits con Frisco del 15 de abril al 6 de mayo, bateando .391/.453/.547 en ese lapso con seis pasaportes y cinco ponches.

