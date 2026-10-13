Con o sin Shohei Ohtani los Dodgers obligados a reaccionar en casa

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Dodgers de Los Ángeles seguramente no tenían presupuestadas las dos derrotas en Milwaukee en la “ida” de la Serie de Campeonato. Ahora, la tropa de Dave Roberts deberá demostrar que tiene empaque para revertir la situación y mantenerse en la ruta del llevado y traído tricampeonato.

Aunque lo primero es lo primero, el banderín de la Liga Nacional, que los Dodgers han obtenido a raudales (26), si bien han quedado algo cortos con sólo 9 coronas en la Serie Mundial desde sus días y noches en Brooklyn.

A partir de 1969, ningún equipo del “viejo circuito” ha disputado tres Clásicos de Otoño consecutivos y a eso le tiran los californianos buscando una reacción a partir de hoy en Dodger Stadium, después de que los Cerveceros hicieron valer su localía.

El zurdo Blake Snell (4-1, 1.90) que tuvo una actuación corta contra los Bravos de Atlanta (3.2 e, 3h, 1c, 5bb, 5k) en la serie divisional, porque salió muy descontrolado, abrirá por los Dodgers, contra el también siniestro Robert Gasser (0-0, 2.25).

La comidilla previa a la actividad en Los Ángeles era la posibilidad de que el mánager Dave Roberts mande a comer banca al millonario Shohei Ohtani (20-3) que ha fallado en toda la postemporada, sin extra bases ni impulsadas. Eso está por verse.

No puede entrar en pánico, prescindiendo de unos de sus caballos, solo porque lo piden los detractores del asiático, cuando la mayoría poco hizo para evitar el doble descalabro en Milwaukee.

LOS Tomateros de Culiacán tendrán una sorpresa para su nutrida clientela, mañana en su juegos de inauguración como anfitriones de los Venados de Mazatlán: una marquesina en la que de lejos y de cerca se leerá “Juan Ley Fong”.

El nombre del patriarca y fundador del emporio Ley y del equipo que nació en los sesenta, no en la Liga Sonora-Sinaloa como erróneamente se pregona, sino en la Liga del Noroeste que tenía su epicentro en Nayarit.

Cuando se levantó el nuevo parque a unos metros del “General Ángel Flores”, el entonces gobernador Mario López Valdez (Malova, por sus siglas en el ramo ferretero) propuso que se llamara Juan Manuel Ley, pero no tuvo eco, máxime que se supo que el propio hombre fuerte de la organización había pensado en su padre.

Lo que llama la atención es la tardanza para bautizar el céntrico inmueble. Pudo haber sido por un conflicto de sentimientos encontrados tras el fallecimiento de Juan Manuel Ley, el 22 de enero de 2016, meses después del estreno.

También se llegó a filtrar con una prueba en los archivos de la LMP que habían negociado el nombre con un banco de conocida abreviatura (BBVA), como se consignó en algunos box-scores del “game day” del circuito.

UN día como hoy en 1972- Larry Fritz bateó 3 jonrones, Nicolás Vázquez y Domingo Cruz agregaron uno por cabeza, para que los Tomateros de Culiacán vencieran a los Yaquis de Ciudad Obregón 14x8. Por la tribu la botaron dos veces Wilfredo Arano y John Dave Hilton

En 1992 - Con dos outs en la parte baja de la novena entrada, Francisco Cabrera conectó un sencillo que impulsó las carreras del empate y de la victoria de los Bravos de Atlanta, 3-2, sobre los Piratas de Pittsburgh, para avanzar a su segunda Serie Mundial consecutiva.

Sid Bream, quien no se caracterizaba por su velocidad, anotó la carrera del triunfo después de que el tiro del jardinero izquierdo Barry Bonds llegó tarde al plato.

Estas son las mañanitas para Kiko García (73), Willie Aikens (72), Joe Girardi (62), Pat Kelly (57) y William Cuevas (36). Hoy cumpliría años Tom Silverio (1945-2011).

-“Quien habla de todos contigo, habla con todos de ti”.- Del refranero popular.

LOS Mayos de Navojoa tendrán la logística de su primer juego hoy como locales en Ciudad Obregón, sin incluir un programa de inauguración. Eso lo postergaron para el viernes 30 en su nuevo estadio con la visita de Águilas de Mexicali.

Confían en un desplazamiento masivo de sus aficionados al parque de los Yaquis de ubicación conocida aproximadamente a una hora por la carretera México-Nogales. Al día siguiente, la tribu de Cajeme como anfitriona de los Mayos, echará la casa por la ventana, incluidos cohetes y luces multicolores.

ENTRE suspensivos.- La LMP despegará con los mánagers extranjeros haciendo mayoría, 6-4: Lorenzo Bundy (Culiacán), Chris Roberson (Mazatlán), Chris Coste (Los Mochis), el dominicano Miguel Tejada (Navojoa), el colombiano José Mosquera (Ciudad Obregón) y el venezolano José Moreno (Hermosillo). Pero entre dos de los mexicanos, Benjamín Gil (Jalisco) y Roberto Vizcarra (Mexicali) suman 9 campeonatos, seis del piloto de los Charros. Los otros estrategas nativos, Luis Carlos Rivera (Nayarit) y Óscar Robles (Guasave) van por su primer cetro... Águilas de Mexicali incorporó de última hora a su cuerpo de coaches a Martín Enriquez, cotizado instructor de pitcheo que estuvo la mitad de su vida útil con los Tomateros. Precisamente, lo presentaron en sus plataformas con la camiseta de los guindas. Recientes del ex lanzador con otros colores en la pelota invernal, no hay.