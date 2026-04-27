Con paso firme, peloteros de Venados de Mazatlán responden en la LMB

El talento de los Venados de Mazatlán continúa dando de qué hablar en el beisbol de verano, donde sus jugadores mantienen un paso sólido y competitivo, reafirmando su crecimiento de cara a la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

En la loma, el derecho Elkin Alcalá ha tenido destacadas actuaciones con Charros de Jalisco, mostrando control y efectividad. En cuatro encuentros suma ya 4.0 innings lanzados, con una impecable efectividad de 0.00 y un WHIP de 1.250, consolidándose como una pieza confiable en el relevo.

Otro brazo que sigue levantando la mano es el relevista Gerardo Gutiérrez, quien con El Águila de Veracruz ha brillado en seis apariciones, registrando una efectividad de 1.50 en 6.0 entradas de labor, además de recetar seis ponches, demostrando consistencia y dominio en el montículo.

A la ofensiva, los rojos también hacen ruido. Ramón Ríos impone su experiencia con Saraperos de Saltillo, ya se voló la barda y suma tres carreras impulsadas en cinco juegos, aportando experiencia y poder oportuno.

En Tabasco, Carlos Arellano comienza a tomar ritmo con el madero, bateando para .222, con un cuadrangular, cinco carreras producidas y tres anotadas, reflejando su capacidad para generar ofensiva.

Por su parte, en Monclova, el talento mazatleco también destaca. Juan Mora alcanzó la marca de los 100 juegos, y lo celebró con un sólido promedio de bateo de .296, sumando ocho imparables, un jonrón y dos carreras impulsadas. En ese mismo frente, Carlos Tirado ya conectó su primer hit, dando muestras de su desarrollo.