Con su jonrón 28 en postemporada, José Altuve quedó a uno del récord histórico

HOUSTON._ La leyenda del venezolano José Altuve, segunda base de los Astros, como uno de los mejores jugadores de postemporada en la historia del beisbol sigue creciendo.

Altuve, quien disputaba el juego 107 de postemporada de su carrera, conectó su jonrón 28 de por vida en playoffs en el cuarto inning del Juego 2 de la Serie del Comodín de la Liga Americana la noche del miércoles en el Daikin Park. Fue el tercer cuadrangular solitario de Houston, luego de que los Medias Blancas tomaran ventaja de 4-0 en el primer episodio.

Pese a la demostración de poder, los Astros no pudieron recuperarse de la desventaja inicial y su temporada llegó a su fin con una derrota por 7-3.

Altuve, quien se había quedado a centímetros de un jonrón en la primera entrada con un batazo alto que golpeó la parte superior del muro del jardín izquierdo, envió un slider de Sean Burke a una distancia proyectada por Statcast de 353 pies hacia la zona de los “Crawford Boxes” para abrir la cuarta entrada. Con esto, quedó a un solo jonrón de empatar al dominicano Manny Ramírez en la cima de la lista histórica de cuadrangulares en postemporada, y se colocó cuatro por delante de Kyle Schwarber, quien conectó su jonrón 24 en playoffs durante la victoria de los Filis por 4-3 en 10 entradas contra Atlanta, en el Juego 2 de la Serie de Comodines de la Liga Nacional.

Fue el primer jonrón de Altuve en postemporada desde el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA) de 2023 contra los Rangers.

Altuve conectó uno de los jonrones más memorables en la historia de la postemporada: un cuadrangular para dejar en el terreno en el entonces llamado Minute Maid Park, eliminando a los Yankees en el Juego 6 de la SCLA de 2019. Ese es uno de los 12 jonrones que ha conectado en la SCLA a lo largo de su carrera, sumados a los 12 en la Serie Divisional (SDLA), cuatro en la Serie Mundial y ahora el primero en la Serie de Comodines, logrado este miércoles.

Después de que el abridor de los Astros, Hunter Brown, permitiera cuatro carreras en la primera entrada —con dos errores defensivos del equipo a sus espaldas—, el dominicano Jeremy Peña abrió el primer episodio con un jonrón y Cam Smith conectó un batazo de 440 pies hacia el jardín izquierdo en la segunda entrada para poner el marcador 4-2. Los Astros lideraron las Grandes Ligas en jonrones durante esta temporada.