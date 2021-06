Salió de su casa a los 18 años cargado de ilusiones, hoy Héctor “La Vieja” Hernández es un jugador consolidado en el beisbol mexicano y se prepara para defender los colores de Venados de Mazatlán en la temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Oriundo de Cosamaloapan, un pueblo veracruzano y proveniente de una familia beisbolera, Hernández inició su camino en el beisbol a los 6 años, en Ligas Infantiles, siempre apoyado por su papá, con quien acudía a sus encuentros para apoyarlo.

Fue a los 18 años cuando salió de su casa en busca de un lugar en el beisbol nacional y conocedor de que su estado contaba con un equipo profesional el joven llegó a tocar puertas, dos años después se abrió la oportunidad que había anhelado y dio inicio con su carrera profesional.

“Me firmó Ramón Arana Bravo, quien apostó mucho por mí y es un pilar importante para mi carrera, dos años después de que llegué a Veracruz, donde debuté, fue uno de mis primeros sueños que se cumplía, un momento que me llenó de alegría y en cada oportunidad defendía con todo, ya en mi segundo año llegué a ser titular y pelear para novato del año.

“Gracias a Dios hoy tengo ya 16 años de carrera en el verano y 10 en la Liga del Pacífico, contento de lo que he hecho y lo que puedo seguir haciendo en mi carrera, primero Dios, me siento sano, fuerte y bien, tengo mucho que aportar al equipo”, declaró el apodado “La Vieja”.

Hernández jugó para El Águila de Veracruz, dónde dejó su huella y sufrió la despedida hace cuatro, hoy vuelve al “Beto Ávila” contento y motivado por estar con el equipo de sus amores, a sus ya 38 años de edad se mantiene fuerte y listo para el momento en el que le toque jugar.

“Creo mucho en Dios, siempre he sido positivo, creo en trabajar día a día, ya estoy grande y eso me obliga a mantenerme fuerte física y mentalmente para cuando me toque jugar, siempre he dicho lo que das es lo que recibes.

“Estoy preparado en toda la extensión de la palabra para cuando se llegue la hora de mi retiro, consiente que mi etapa como jugador tiene que terminar, pero por el momento estoy disfrutando cada día, cada juego, cada turno y cada triunfo, tomar cada experiencia para irme preparando para en un futuro poder se parte de un cuerpo técnico y porque no llegar a ser manager”, compartió.

Héctor Hernández ha desfilado por diferentes posiciones como segunda, tercera base, parador en corto, cátcher y hasta jardín, así como por diferentes equipos como Leones de Yucatán y Águilas de Mexicali, hoy porta de nuevo el uniforme de Veracruz en el verano y se prepara para llegar al Teodoro Mariscal en octubre.

“Estoy contento de llegar a un equipo de mucha tradición, un equipo grande en la Liga del Pacífico, es un gusto poder jugar para esa ciudad con un equipo aguerrido que siempre está peleando en playoff”, agregó.