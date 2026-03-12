Conociendo a Édgar Torres, nuevo lanzador de Tomateros

CULIACÁN._ El lanzador zurdo poblano, uno de los brazos mexicanos más consistentes del circuito invernal, se une a la rotación de Tomateros de Culiacán.

Édgar Torres tiene 29 años, nació en Puebla y lleva una vez temporadas profesionales en el beisbol mexicano. En ese tiempo ha vestido las franelas de Naranjeros de Hermosillo, Venados de Mazatlán, Mayos de Navojoa y Sultanes de Monterrey en invierno, acumulando 27 victorias de por vida en la LMP con una efectividad de carrera de 4.27 en 127 juegos y WHIP de 1.38.

Torres basa su efectividad en un ángulo de entrega engañoso y un slider de ruptura tardía que oscila entre 83 y 86 mph, lanzamiento que genera altas tasas de swings fallidos y le permite atacar con eficacia tanto a bateadores derechos como zurdos sin depender de un rol situacional.

Su capacidad de acumular entradas lo ha convertido en un abridor de bajo riesgo: en su mejor temporada con Venados registró 71.1 entradas en la campaña regular, siendo el zurdo con más entradas lanzadas en toda la LMP ese año.

Su trayectoria en el verano respalda su jerarquía. En 2021 con los Diablos Rojos del México en la LMB cerró con récord perfecto de 7-0 y efectividad de 3.38. En la LMP su mejor campaña en temporada regular fue con Venados, donde registró marca de 5-1 con 3.67 de efectividad, 49.0 entradas lanzadas y WHIP de 1.33.

Los números de postemporada son los que mejor retratan su perfil competitivo. A lo largo de su carrera acumula 81.1 entradas en playoffs de la LMP con 50 ponches, solo 26 bases por bolas y una efectividad de 1.88 en las primeras cuatro temporadas en que participó en esa instancia, con récord de 3-2.

En 2020, frente a Naranjeros en la postemporada, lanzó 13.2 entradas sin permitir una sola carrera limpia, concedió únicamente nueve hits, ponchó a 13 y no otorgó una sola base por bolas en los 51 bateadores que enfrentó. Su experiencia internacional añade otro capítulo a ese historial en escenarios de alta presión.

Torres ha sido refuerzo en tres ocasiones en la Liga Venezolana, representando a Bravos de Margarita y Caribes de Anzoátegui. En la Serie del Caribe, participó como refuerzo de México en dos ocasiones.

En 2019 trabajó cuatro relevos sin permitir imparable. En 2020, ya como parte de los Tomateros en el certamen, entregó la actuación que lo colocó en el mapa internacional: 7.2 entradas en blanco ante los Vaqueros de Montería, un solo hit permitido y seis ponches, actuación que le valió ser nombrado en el Equipo Ideal del torneo.