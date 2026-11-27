MEXICALI._ Apoyados en una gran jornada ofensiva de 5 producciones de Moisés Gutiérrez, Los Águilas de Mexicali derrotaron a Charros de Jalisco por score de 15 carreras a 7, para quedarse con la primera serie de la segunda vuelta de la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico Banamex.

El equipo cachanilla saltó al frente desde el primer capítulo, un doblete de Moisés Gutiérrez envió a Yadir Drake y a Esteban “Pony” Quiroz, para anotar con triple de Alex Mejía y colocar la pizarra 3 carreras a 0.

Los Emplumados incrementaron la ventaja en el segundo rollo con doblete de Javier Salazar y cuadrangular de Taike Sekine (1) para el nuevo marcador 5 carreras a 0 en favor de los dueños del estadio.

Jalisco regresó y empató el encuentro con 5 carreras en el tercer episodio, con producciones de Reynaldo Rodríguez, Tirso Ornelas, Dany Castro y Alan Espinoza.

Con el juego igualado a 5 carreras Charros se fueron al frente en el quinto rollo con par de carreras, José Ceseña llevó la bola de hit al jardín central, para enviar al pentágono a Reynaldo Rodríguez y Alan Espinoza que se encontraban en posición anotadora y dejar el nuevo pizarrón de 7 carreras a 5.

Los Águilas de Mexicali recuperaron la ventaja en el sexto capítulo, Tomás Telis dio batazo de dos bases con la caja llena para mandar al pentágono a Esteban “Pony” Quiroz y Moisés Gutiérrez igualando el marcador a 7 carreras, a batazo de Javier Salazar se anotó la del despegue y la última del rally llegó con elevado productor del emergente Luis Santos que movió el score 9 carreras a 7.

Para la conclusión de la séptima entrada Los Emplumados sumaron más anotaciones, la fiesta la inició Yadir Drake con tubey, pasaporte a Esteban “Pony” Quiroz y cuadrangular de Moisés Gutiérrez (9) colocó el marcador 12 carreras a 7.

Las últimas del encuentro se anotaron en el octavo rollo donde destacaron Yadir Drake con triple y doblete de Moisés Gutiérrez, con producciones del propio Yadir Drake, Esteban “Pony” Quiroz y el emergente Alex Flores, que presentaron el score final 15 carreras a 7.

En el juego Moisés Gutiérrez destacó con 3 extrabases y 5 carreras producidas para un nuevo récord personal.

La victoria para el relevo de Juan Robles (1-0) y juego perdido para Luis Iván Rodríguez (2-3), lanzaron por Los Emplumados Fernando Lozano 2 ⅓, seguido por Alain Peña con la misma ruta, Ángel Atondo, Juan Robles, Ángel Perdomo, Jake Sánchez y Alonso Becerra.

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