Cortan la racha de ceros a Roberto Osuna; ¿Trevor Bauer a Mazatlán?

El presidente de los Venados de Mazatlán, Ismael Barros Cebreros, no se anduvo por las ramas anunciando que se encuentran en pláticas con el ex ligamayorista Trevor Bauer, a quien, dijo, le seduce la posibilidad de jugar en el puerto sinaloense. ¿Qué tal?...

CIUDAD DE MÉXICO._ Roberto Osuna permitió ayer una carrera en más de dos meses, la del empate en el octavo inning, dejando en 22 su racha de episodios en blanco como relevista de los Halcones de Softbank que, a la postre, perdieron 3-2 ante los Búfalos de Orix, en la Liga Japonesa del Pacífico.

Osuna admitió un jonrón solitario al campocorto, Kutaro Kurebayashi, el primero que tolera en 27 capítulos, fallando en su intento por su “hold” 14. Ponchó a uno y no otorgó boletos en una entrada.

Fueron precisamente los Búfalos quienes le anotaron al ex bigleaguer antes de su cadena de ceros, además de vencerlo, el 29 de abril. En aquella ocasión admitió dos rayitas, un hit y concedió una base por bolas.

HUBO un tiempo en que Enrique Reyes era gerente deportivo y mánager de los Rieleros de Aguascalientes. En su segunda etapa sólo era mánager y lo quitaron para poner al también ex receptor, Adán Muñoz.

El legendario “Che” fue el octavo estratega cesado, detrás de Mendy López (Saltillo), Sergio Gastélum (Yucatán), Darryl Brinkley (Puebla), Pedro Meré (Aguila), Dan Firova (Querétaro), Félix Fermín (Dos Laredos) y Fernando Tatis, padre (Unión Laguna).

A 25 juegos del cierre de hostilidades en la temporada regular son factibles más despidos. Pero no los suficientes para igualar el número de 2025 cuando perdieron el empleo un total de 19, entre los que iniciaron la zafra y algunos que entraron al quite.

OBSERVACIONES: Murió en Saltillo Víctor Fabela, jardinero y primera base que después resultó un directivo exitoso en la Liga Mexicana en el siglo pasado. Nacido en Guamúchil, Sinaloa, iba a cumplir 79 años el 20 de julio.

Jugó 12 temporadas en la LMB (.263, 59, 397) con Charros de Jalisco, Saraperos de Saltillo, Pericos de Puebla, Leones de Yucatán y Mineros de Coahuila, entre 1965 y 1977, mientras que en la Liga Mexicana del Pacífico (.201, 9, 55) participó en seis en las filas de los Cañeros de Los Mochis, Naranjeros de Hermosillo, Mayos de Navojoa y Ostioneros de Guaymas.

JOEY Meneses regresó a donde “se siente como pez en el agua”, diría el clásico, en AAA. En su reaparición con la sucursal de los Atléticos, los Aviadores de Las Vegas, se voló la barda en una jornada de 4-2 y tres remolcadas.

El sinaloense es líder de bateo (.350), impulsadas (79) y segundo en hits (100) y dobles (20) en la Liga de la Costa del Pacífico. Eso no lo pudo replicar en su retorno a Grandes Ligas, aunque sólo le dieron 14 turnos (.143).

Fue por demás obvio que el mánager de los A’s, Mark Kotsay, le metió presión exigiendo en caliente la misma cantidad de batazos que en AAA, y eso no es de buen samaritano, sobre todo si pidió referencias a quien dirige en Las Vegas, Fran Riordan, quien debe estar feliz de la vida con el desempeño de Meneses.

UN día como hoy en 1976- En Houston, Larry Dierker de los Astros le lanzó un juego sin hits a los Expos de Montreal, 6-0, para igualar su récord a 8-8. Dierker, quien previamente había lanzado dos juegos de un solo incogible, ponchó a ocho bateadores, incluyendo a los dos primeros en la novena tanda.

En 1977- Rafael García, de los Indios, tiró un juego sin hit con carrera a los Alacranes de Durango, 3x1, en nueve innings, en Ciudad Juárez.

Estas son las mañanitas para Rusney Castillo (39), Norberto Obsso (31) y César Gómez (28).

-“Quien tiene un por qué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo”.- Federico Nietzche.

EN seguidillas.- El lanzador Luis Enrique Gastélum que subieron los Cardenales de San Luis es el sinaloense 25 en la historia del Big Show, la segunda cantidad después de Sonora (40)... En 2026 están activos tres—Andrés Muñoz (Seattle), Alejandro Osuna (Texas) y Gastélum--, y dos más, José Urquidy (Pittsburgh) y Meneses regresaron a las menores...