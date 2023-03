MIAMI._ A Benjamín Gil le preguntaron antes del juego contra Puerto Rico cómo podía describir el impacto que había causado Randy Arozarena dentro del combinado mexicano, no sólo por lo hecho en el terreno, que le valió el título de Jugador Más Valioso del Grupo C, sino por su personalidad y presencia en el clubhouse.

“Ese primer paso nos costaba darlos, pero gracias a Dios trabajando fuerte pude no rendirme ante ese gran batazo que dieron y pude atraparla”, explicó el patrullero.

No debe haber fanático del beisbol en México que no esté agradecido de que Arozarena no se rindiera.

“Estoy agradecido con ese apoyo que me brinda la afición”, comentó el jugador de 28 años. “Me han mandado muchas cosas desde México. No puedo imaginarme toda esa alegría que les brindo cuando juego. Me han puesto hasta en fotos de billetes. Es algo que yo nunca me iba imaginar”.