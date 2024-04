“El equipo de los Tecolotes se llama de los Dos Laredos porque juega en Laredo, Texas, y en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Lo que me cuentan es que estaban en Texas y los cuatro ampáyers fueron con un sastre y cruzaron la frontera hacia México para arreglar sus chamarras y cosas de su indumentaria. Iban caminando en la calle y un grupo que venía en un auto los detuvo y empezó a cuestionar”, dijo en entrevista con Animal Político.

“Gracias a Dios no pasó a mayores, simplemente fue esta parte de que los retuvieron, les hicieron varias preguntas y después de darse cuenta que claramente el trabajo que realizan es de ser ampáyer de la Liga Mexicana ya los dejan ir. Por ahí, se había manejado una versión de que también había jugadores o algunas personas del equipo, pero eso no es cierto”, aclaró.

La cuarteta fue retenida un par de horas , les preguntaron a qué se dedicaban, por qué estaban en la ciudad y los mantuvieron incomunicados. De la Vega indicó que los ampáyers no resultaron con lesiones ni daños.

Liga Mexicana de Beisbol pide seguridad en Nuevo Laredo

Horacio de la Vega comentó que tras comunicarse con el gobierno de Tamaulipas y de Nuevo Laredo, le respondieron que no tenían registro de casos similares, sin embargo, el presidente de la LMB pidió que haya protocolos de seguridad tanto para el personal de la liga como los equipos y la afición.

“Comentaron que iban a ver cómo hacían cuando se juegue en Nuevo Laredo porque lo digo abiertamente en Laredo, Texas, no tenemos inconveniente. Entonces por ahora nosotros estamos volando al lado de Texas y ya desde ahí se desplazan los ampáyers y no al revés. Esa es una consideración que tenemos ahorita hasta no contar con algo más tangible por parte de las autoridades”.

Mencionó que están a la espera que les informen cómo funcionará la seguridad, por el momento el equipo de Tecolotes les ha brindado apoyo.