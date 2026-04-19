Crisis azteca en el primer mes en Grandes Ligas

CIUDAD DE MÉXICO.- A punto de cumplirse un mes del calendario regular en Grandes Ligas, la reducida representación azteca vive un arranque de poca monta entre los lanzadores y que se refleja en la situación de Javier Assad, Valente Bellozo y José Urquidy, que fueron enviados a las menores.

Asimismo, hay crisis en la ofensiva con los rendimientos para los Astros de Houston de Isaac Paredes ( .190, 0, 8), Ramón Urías (.194, 2, 4) en labores de utility con los Cardenales de San Luis, Jonathan Aranda (.218, 3, 16), para los Rays de Tampa Bay, Brandon Valenzuela (.185, 1, 2) como novato de los Azulejos de Toronto, y Randy Arozarena (.282, 1, 7), que en average se defiende en la trinchera de los Marineros de Seattle.

También hay apuros en el bullpen con la única carta fuerte, el cerrador Andrés Muñoz (2-2, 2, 9.00), batallando en los llamados de los Marineros de Seattle, lejos de la forma que lo catapultó a las alturas en 2025.

Entre los México-americanos, hay problemas para los guardabosques de los Medias Rojas de Boston, Jarren Durán (.172, 1, 10), y Diamondbacks de Arizona, Alek Thomas (.158, 0, 7), y el torpedero de los Cerveceros de Milwaukee, Joey Ortiz (.172, 1, 10).

En la serpentina, notorios los apuros de Taijuan Walker (1-3, 9.18) en la rotación de los Filis de Filadelfia, aunque van bien el taponero de los Rockies de Colorado, Víctor Vodnik (0-1, 3, 2.00) y el relevo intermedio de los Cardenales, JoJo Romero (0-0, 2.25).

MILÁN José Tolentino (.309, 6, 14) finalizó la semana promediando .333 con 5 “homeruns” y 13 impulsadas en sus pasados 10 encuentros con los Clippers de Columbus, sucursal AAA de los Guardianes de Cleveland.

Es el mismo prospecto, primogénito del ex ligamayorista, José Tolentino, que tuvo problemas para hacer sacar rápido el tolete con los Naranjeros de Hermosillo (.153, 0, 3) el pasado invierno, para enojo de algunos aficionados que lo suponían un “bulto”.

Todo por no valorar a la Liga Arco y su pitcheo sinuoso que mete en aprietos al más pintado, aunque eso también provoca irritación en gente de los medios que peina canas y viven de los recuerdos, hablando de un bajo nivel, nomás porque los órdenes al bate no están pletóricos de extranjeros.

UN día como hoy, en 2001: Carlos Delgado, de los Azulejos de Toronto, conectó tres jonrones por segunda vez en la temporada, en la victoria sobre los Reales de Kansas City Royals por 12-4. En dos de los cuadrangulares, Delgado se combina con Raúl Mondesi para lograr dos consecutivos, la primera vez que dos compañeros de equipo lo hacen en el mismo cotejo.

Mañanitas para Don Mattingly (65), Antonio Pérezchica (60) y Todd Hollandsworth (53). Hoy cumplirían años Ángel Castro (1917-1983) y Preston Gómez (1922-2009).

-“Deberíamos de empezar a vivir antes de ser demasiado viejos. El miedo es una estupidez, al igual que los remordimientos”.- Marilyn Monroe.

LA Liga Mexicana multó, sin especificar cuánto, a cuatro umpires que aplicaron la regla del “corredor fantasma” que la “centenaria” no contempla, en el último juego de la serie entre Diablos Rojos (2) y Piratas de Campeche (1), en el estadio Alfredo Harp Helú que casi se llenó (19,512).

El circuito sólo balconeó al jefe de la cuarteta, Jair Fernández, pero “o todos coludos o todos rabones”: Lucio Cebreros, Marco Garibay y Gustavo Peña, también “pecaron” en la confusión que encendió los focos rojos en la oficina del gerente de la LMB, Gabriel Medina, quien seguramente platicó largo y tendido con el coordinador de los jueces, Luis Alberto Ramírez.

En la pelota profesional azteca, sólo en la moderna Liga Mexicana del Pacífico atendieron las nuevas disposiciones del comisionado Rob Manfred. Quién sabe en qué estarían pensando entonces los umpires que, por cierto, no trabajan en la Arco.

ENTRE suspensivos.- Apenas 1,115 aficionados estuvieron ayer en el estadio Francisco Villa de Durango, cuyos moradores no terminan por “conectar”, como dicen los futboleros, con los Caliente de la familia Hank Ron que ganaron la serie a los Dorados de Chihuahua, 2-1. Un día de estos se van a desayunar con la noticia de que la franquicia ya no es de la entidad del noroeste famosa por sus bosques y serranía... El primer marcador de 20 carreras o más en la incipiente temporada de la Liga Mexicana, cortesía de los Acereros de Monclova, 21-3, a domicilio a los Charros de Jalisco... Los Diablos Rojos se fueron a Mérida, donde al menos en las redes les profesan un miedo atroz por su bien ganada fama en 2024 y 2025. Los capitalinos estarán después en Querétaro, donde finalmente, los Conspiradores presumen un parque al 100%, dentro y fuera, y que estrena nombre comercial (FINSUS).