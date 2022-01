$!Cristina Medina, trainner de Venados de Mazatlán, llega a la organización de Padres de San Diego

“Ya estamos en Dominicana, me siento muy contenta al dar el salto a un equipo de Grandes Ligas, llevo años en la pelea, preparándome, se me da la oportunidad y estoy emocionada de poder trabajar en esta organización, y mostrar lo que tiene el talento mexicano no sólo como jugador sino como staf y cuerpo técnico”, explicó.

La integrante del cuerpo técnico de Venados de Mazatlán cumplirá con la función de strength and conditioning coach, abriendo una puerta más para los mexicanos y mexicanas en el beisbol.