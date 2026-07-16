Critican a los Dodgers

¿Fernando Valenzuela por Roberto Ávila, en la marquesina del estadio de los Tigres en Cancún? En una de las plataformas de los felinos, una encuesta entre los aficionados en las gradas favoreció al extinto ex ligamayorista que era dueño de la franquicia.

CIUDAD DE MÉXICO._ ¿Fernando Valenzuela por Roberto Ávila, en la marquesina del estadio de los Tigres en Cancún? En una de las plataformas de los felinos, una encuesta entre los aficionados en las gradas favoreció al extinto ex ligamayorista que era dueño de la franquicia.

Los sondeos fueron después de que el propio Fernando Valenzuela Burgos, presidente de los Tigres, informó que está en trámite la gestión ante las autoridades para el reconocimiento a su padre y, en cierto modo, la degradación de Beto Ávila.

El de Quintana Roo es el segundo parque de pelota en la Liga Mexicana con el apelativo de Ávila -- en su natal Veracruz el otro--, mientras que a Valenzuela se le rinde un homenaje permanente en el estadio de los Naranjeros de Hermosillo.

Desde luego, se escucharán voces inconformes como pasó incluso en Sonora, donde dos que tres sacrílegos “desconocieron” los incuestionables méritos de su paisano más ilustre en asuntos del beisbol. Hasta que el dueño del parque, el gobierno de la entidad, dio el clásico manotazo firmando el decreto de puño y letra del Gobernador Alfonso Durazo.

LOS Dodgers han vuelto a “encender” las redes con su decisión de visitar la Casa Blanca y a su inquilino, Donald Trump, mientras sus huestes persiguen latinos en Los Ángeles y alrededores, muchos de ellos llevando camisetas y cachuchas de los actuales bicampeones de la Serie Mundial.

El equipo lo justifica en aras de la tradición que cumplieron en 2025 con Trump despachando, si bien entonces las cosas no estaban tan tensas como ahora debido a la política migratoria que ha afectado y afecta a cientos de miles de hombres, mujeres y niños.

La visita “guiada” a Washington está agendada para el próximo 23 de julio y uno de los integrantes de los Dodgers, el puertorriqueño Enrique “Kike” Hernández, publicó que no piensa acudir, en respuesta a una pregunta de un aficionado.

OBSERVACIONES: La Liga Americana, que la noche del martes en Filadelfia logró la décima blanqueada en la historia, incrementó a 49-45 su ventaja en el Juego de Estrellas. Ha ganado 11 de los pasados 13 clásicos de media temporada.

Los Azulejos de Toronto llamaron de AAA al Big Show al pítcher CJ Van Eyk, un derecho de 27 años que en 2025-2026 trabajó con Águilas de Mexicali. En 9 aperturas para los fronterizos, el futuro debutante registró 2-3 y efectividad de 2.90 con 53 chocolates en 49 entradas y dos tercios.

De regreso a Grandes Ligas dos días antes de la pausa, Joey Meneses (.150, 0, 2) debe batear pronto con los Atléticos de Sacramento, no como en AAA que, literal, estaba quemando enrolado con los Aviadores de Las Vegas, pero sí en proporción a una exigencia mayor que ciertamente no desconoce.

LOS Mets de Nueva York y los Filis de Filadelfia pondrán en marcha hoy la segunda parte de la temporada, en un frente único que reanudará el calendario regular luego del paréntesis por el Juego de Estrellas.

Restan 65 de los 162 encuentros a disputarse a partir de hoy y hasta el domingo 27 de septiembre con todas las divisiones abiertas, excepto la del Oeste de la Liga Nacional en la que los Dodgers de Los Ángeles sacan 11 juegos y medio a sus más cercanos, los Diamondbacks de Arizona.

Los Dodgers (61-36) van por una cosecha de 100 triunfos que no levantan desde 2023 y hay quienes creen que podrían igualar la marca de la franquicia (111) de 2022, en ruta al tricampeonato.

UN día como hoy en 1921 - A los 63 años, Arthur Irwin, jugador, mánager y ejecutivo pionero que comenzó en la Liga Nacional en 1880, murió tras arrojarse al mar desde un barco en el Océano Atlántico.