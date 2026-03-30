Cuando Vinicio Castilla estropeó la fiesta en Arizona

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos prospectos mexicanos que arrancaron la pretemporada en rósters AA, fueron ascendidos a AAA por los Cardenales de San Luis: el jugador de cuadro Ramón Mendoza y el relevista Luis Enrique Verdugo, asignados a Memphis, en la Liga Internacional.

Mendoza, parte activa del proyecto Tucson Baseball Team (.230, 1, 26), bateó .275 con 14 cuadrangulares y 62 remolcadas, y Verdugo, que no atendió el llamado de los Cañeros de Los Mochis, registró 3-5, 10 rescates y efectividad de 4.02 en 2025, en causa común para el Springfield.

Los dos tuvieron sus buenos momentos en el spring training 2026. Mendoza disparó dos “vuelacercas” y Verdugo no admitió carreras y logró un par de salvamentos en cuatro encuentros y mismo número de innings en que ponchó a seis y caminó a uno.

EL zurdo tamaulipeco Marcelo Martínez no entró en acción en la primera serie de la Liga de Taiwán que inició el pasado fin de semana y en donde va por su tercera temporada y primera con los Dragones de Wei Chuan.

Martínez fue pieza importante en la conquista del banderín en 2025 de Rakuten Monkey con una victoria en la serie final, después de una marca de 13-8 y efectividad de 2.51, 98 chocolates y 31 bases por bolas, con una blanqueada en 25 aperturas.

En dos campañas en el circuito asiático, ambas con Monkey, el ex prospecto de los Reales de Kansas City acumula 26 victorias por 11 reveses, un espléndido 2.28 en carreras limpias admitidas, dos lechadas, 3 juegos completos, 212 ponchados y 65 bases por bolas en 307 innings y dos tercios.

UN día como hoy, en 1998- Los Diamondbacks de Arizona cayeron 9-2 ante los Rockies de Colorado en su primer juego de su historia en la Liga Nacional de Grandes Ligas, ante 47 mil 484 aficionados en el Bank One Park de Phoenix.

Darryl Kile tiró siete innings en 4 hits y una carrera (3bb, 4k) para superar a Andy Benes (6.1 e, 9h, 5c), mientras que los novatos Travis Lee, quien conectó tres hits, y Karim García batearon jonrones. Por los visitantes, Vinicio Castilla bateó dos palos de vuelta entera y un sencillo para impulsar cinco carreras, en cinco viajes.

Estas son las mañanitas para Moisés Camacho (94), Balbino Gálvez (62), Rafael Montalvo (62) y Javier Solano (36). Cumpliría años Albino Díaz (75), estelar jardinero en LMB y LMP. Murió el 22 de octubre de 2014 en Ciudad del Carmen, Campeche.

-“La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a otro”.- Alfonso X “El Sabio”.

OBSERVACIONES: El mánager de los Piratas de Pittsburgh, Don Kelly, proyecta una especie de comité para cerrar la puerta cuando el triunfo les sonría y sorprendió enviando por delante a José Urquidy, quien tinto en sangre logró el primer rescate del bullpen bucanero. El dominicano Gregory Soto, que en 2022 salvó 30 para los Tigres de Detroit, también es opción.

El campeón jonronero y jugador más valioso de la pasada edición de la Liga Mexicana del Pacífico, Leonardo Heras (Guasave), brilla por su ausencia en los ensayos de los Olmecas de Tabasco. Se le ubica con los Barbas Negras de Tijuana, en la Liga Norte de México que iniciará hostilidades el 23 de abril.

Los Saraperos de Saltillo agregaron a sus filas al ex bigleaguer, Christian Villanueva, que llegó descansado tras no participar en la pasada edición del béisbol invernal con los Yaquis de Ciudad Obregón, que lo cortaron durante los entrenamientos. En 2025 bateó .296, 9 jonrones y 30 impulsadas para los Rieleros de Aguascalientes.

EN seguidillas.- Julián Ornelas, quien vivió un ciclo otoño-invierno muy movido con los Charros de Jalisco, más el añadido de la Serie del Caribe y Clásico Mundial, se integró a los Diablos Rojos... Dos elementos más de reciente incorporación a los colorados son Juan Carlos Gamboa y el dominicano Robinson Canó... El no hace mucho taponero estrella, Carlos Bustamente, pelea por un lugar en el róster de los Charros, luego de un buen desempeño en la LMP con Tucson Baseball Team (0-1, 3.35)... Los Olmecas firmaron al veterano tercera base Agustín Murillo que cumplirá 44 años el próximo 5 de mayo. En 2025, rindió para los Conspiradores de Querétaro (.249, 2, 14) y Dorados de Chihuahua (.250, 1, 12). En la Liga Arco quemó probablemente sus últimos cartuchos en la nómina de los Naranjeros de Hermosillo (.211, 1, 22)... Con el futbol en efervescencia en grado superlativo, los Toros de Tijuana no tuvieron empacho en sacar una camisola estilo pambolero con los colores de la selección nacional qué tanto encono provoca en los comentaristas de radio, cine y televisión, que en ocasiones se “desgreñan” en vivo y a colores, para levantar el “rating”.