Joey Meneses, Jon Singleton, Fabricio Macías y JP Martínez forman parte de la novena destacada de la semana de la LMP.

Tomateros de Culiacán dividió compromisos en la semana tras quedarse con la serie en Nayarit y pelear hasta el final en casa frente a Cañeros, dejando actuaciones individuales sobresalientes que llevaron a cuatro guindas a integrar la Novena Ideal de la Liga Mexicana del Pacífico.

Joey Meneses encabeza la lista como el mejor primera base. El culichi tuvo una semana explosiva en seis compromisos con un promedio de bateo de .464, cuatro carreras anotadas y 13 imparables, cuatro de ellos dobletes. Además, conectó un cuadrangular y produjo ocho carreras, números que también lo llevaron a ser nombrado Jugador de la Semana en el circuito.

Jon Singleton luce como el mejor bateador designado; el slugger guinda conectó nueve hits en seis juegos, incluyendo dos vuelacercas que disparó en el mismo encuentro ante Jaguares. Remolcó siete carreras y cerró con un OPS de 1.239.

El tercer guinda presente en la Novena Ideal es Fabricio Macías. El nacido en Saltillo, Coahuila, se ha convertido en una de las sensaciones del club y, en cinco duelos disputados, brilló con ocho imparables, dos dobletes y un cuadrangular; además empujó ocho carreras y culminó con un sólido porcentaje de bateo de .400.

El cuarto Tomatero en el listado es JP Martínez, quien en seis encuentros apareció con nueve indiscutibles, tres extrabases, cuatro impulsadas y un OPS de 1.300.

Con cuatro peloteros seleccionados, Tomateros sobresale como el equipo con mayor representación en la Novena Ideal de la semana dentro de la Temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico.