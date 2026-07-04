Cubitos Mazatlán conquista la Liga Municipal de Beisbol Infantil

MAZATLÁN._ Cubitos Mazatlán escribió su nombre como el primer campeón de la Liga Municipal de Beisbol Infantil al imponerse 5-3 sobre 31 Deportes en la gran final disputada en el campo 4 de la Unidad Deportiva Benito Juárez.

El encuentro respondió a las expectativas con un duelo lleno de emociones desde la primera entrada, aunque el sólido trabajo del cuerpo de pitcheo de Cubitos marcó la diferencia.

Matías Peregrina Arvizu fue el encargado de cerrar el encuentro con tres ponches para asegurar el campeonato y desatar el festejo de su equipo.

"Todo el equipo jugó muy bien, muy fuerte y estoy muy feliz de ayudar a lograr este triunfo. Me gustó mucho el torneo, desde los entrenamientos, nos divertimos mucho y se lo dedico a mi familia", expresó el lanzador al término del partido.

La ceremonia de premiación fue encabezada por el director del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán, Ezequiel Mora; el regidor Heriberto Reséndiz Hernández, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Cabildo; el presidente del Comité Municipal de Beisbol, José Manuel Zamudio Lizárraga, y el promotor del certamen, Alexis Cabanillas.

"Quiero agradecer a las mamás, que son las que más apoyan e impulsan a los jugadores, así como felicitar a los niños, a quienes les pido que se sientan orgullosos de estar en una gran final. A las autoridades y a todos los que nos acompañan, quiero agradecerles por este tipo de actividades que impulsan el crecimiento del deporte", manifestó Mora.

También estuvieron presentes el presidente de la Región IV de la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Beisbol de la República Mexicana, José Carlos Bernal Gaspar; el presidente de la Liga Infantil Muralla, José Abel Moreno, y el presidente de la Liga Chololos, Nicolás Guevara.

“Quiero agradecer a las mamás, que son las que más apoyan e impulsan a los jugadores, así como felicitar a los niños, a quienes les pido que se sientan orgullosos de estar en una gran final. A las autoridades y a todos los que nos acompañan, quiero agradecerles por este tipo de actividades que impulsan el crecimiento del deporte“, manifestó Mora.

En la premiación individual, José Martín Osuna fue reconocido como campeón de pitcheo, mientras que Erick Gaspar acaparó los principales galardones al quedarse con los títulos de mejor bateador, campeón jonronero y Jugador Más Valioso (MVP).

Matías Peregrina y Matías Pereira fueron distinguidos como los mejores relevistas del equipo campeón, mientras que Emmanuel Herrera, Yoenis Sánchez, Francisco Kelly y Heber Hernández recibieron reconocimiento como los mejores lanzadores de 31 Deportes, conjunto que finalizó como subcampeón.

”Todo el equipo jugó muy bien, muy fuerte y estoy muy feliz de ayudar a lograr este triunfo. Me gustó mucho el torneo, desde los entrenamientos, nos divertimos mucho y se lo dedico a mi familia”, expresó el lanzador al término del partido. del torneo.