Culiacán luce dominante en zonales de softbol rumbo a los Nacionales Conade 2026

CULIACÁN._ Al continuar la actividad de la fase Zonal rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026, Culiacán dominó en varias disciplinas.

En softbol, Valentina Bernal se quedó a tres outs de la gloria de pitcheo, y Culiacán mostró su poder ofensivo, para superar 10-0 a Navolato, asegurando su lugar en la fase Estatal en la categoría Juvenil Mayor Femenil.

Bernal lanzó tres entradas sin hit ni carrera, pero abriendo el cuarto episodio, Evelyn Ibarra le rompió la joya de pitcheo con sencillo al jardín central. Su labor fue de tres entradas y un tercio con un hit, dos bases por bolas, un golpe y nueve chocolates. Finalizó Flor Ríos.

La derrota fue pata Evelyn Ibarra, quien apenas aguantó un tercio de entrada con cinco carreras. La relevó Alexa López el resto.

Culiacán registró cinco carreras en la primera entrada, tres con triple de Sofía Vielmas y dos más con indiscutible de Gabriela Calderón; hicieron otras tres en la tercera tanda con batazos de tres estaciones de Camila Ibarra e Irlanda Pereda.

Y las dos restantes llegaron en la cuarta tanda, gracias a sencillos de Xiomara Olivas y Flor Ríos.