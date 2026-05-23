$!Cumple 51 años Liga de Beisbol Burócrata Federal

MAZATLÁN._ La edición 51 de la Liga de Beisbol Burócrata Federal llevó a cabo su inauguración en el Club Deportivo Sarabia.

Con homenajes a Rafael Carmona Valdovinos, Aldo Rangel Olivas y Carlos Jiménez Bernal se puso en marcha de manera oficial la campaña 2026 “Joel Ayala Almeida”.

La ceremonia inició con el desfile de los equipos participantes tanto de la categoría A como de la B.

Enseguida vinieron los acostumbrados honores a la bandera a cargo de la Escolta y Banda de Guerra del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 38.