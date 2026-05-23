$!Cumple 51 años Liga de Beisbol Burócrata Federal

MAZATLÁN._ La edición 51 de la Liga de Beisbol Burócrata Federal llevó a cabo su inauguración en el Club Deportivo Sarabia.
Con homenajes a Rafael Carmona Valdovinos, Aldo Rangel Olivas y Carlos Jiménez Bernal se puso en marcha de manera oficial la campaña 2026 “Joel Ayala Almeida”.
La ceremonia inició con el desfile de los equipos participantes tanto de la categoría A como de la B.
Enseguida vinieron los acostumbrados honores a la bandera a cargo de la Escolta y Banda de Guerra del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 38.
Tras la presentación de los miembros de la mesa de honor, conformada por directivos de la liga encabezada por Martín Navarro Okamura, de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), y Freddy Cisneros González, coordinador de Ligas y Clubes del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán, se dieron las palabras de bienvenida a cargo de Ramón Arnulfo Peralta, dirigente municipal de FSTSE.
Posteriormente se leyeron las semblanzas deportivas de los homenajeados Carmona Valdovinos, Rangel Olivas y Jiménez Bernal, quienes recibieron sus reconocimientos al lado de sus familiares. Adán Valdovines, tío de Carmona Valdovinos, fue el que leyó el curriculum deportivo.
Cruz Alduenda, del SNTE Sección 53, llevó a cabo la declaratoria inaugural y Cisneros González le correspondió la toma de protesta a los equipos presentes.
La campaña se oficializó con el tradicional lanzamientos de la primera bola que en esta ocasión la realizaron los tres reconocidos de la mañana.