PHOENIX._ En los momentos más oscuros de la temporada 2021, con su equipo rumbo a finalizar el año con 110 derrotas, el mánager Torey Lovullo no podía haber previsto lo que ocurrió el domingo, cuando los Diamondbacks de Arizona extendieron su contrato hasta el 2024.

En ese momento, Lovullo se apoyó mucho en su esposa, Kristen, quien constantemente le recordaba que podía hacerlo. Su apoyo fue una de las grandes razones por las que Lovullo fue capaz de mantenerse positivo con un grupo de jugadores bien joven.

“Fue duro”, dijo Lovullo. “Un momento bien oscuro. Y nunca imaginé estar aquí sentado diciendo que me iban a garantizar otro par de años, ¿saben? Hace dos años, no sabía dónde estaba. Estaba perdido emocionalmente, pero no podía demostrarlo porque tenía un equipo del que hacerme cargo”.

En septiembre de ese año, los D-backs extendieron a Lovullo hasta la temporada 2022 con una opción para el 2023. Ejercieron esa opción el pasado mes de agosto.

Recientemente, el gerente general de los D-backs, Mike Hazen, comenzó a hablar con el principal propietario del club, Ken Kendrick, y el presidente/CEO del equipo, Derrick Hall, acerca de extender una vez más el contrato de Lovullo.

Con ellos a bordo, Hazen abordó el tema con Lovullo hace unos días, y rápidamente llegaron a un acuerdo sobre una extensión de un año. Parte de la razón por la que el acuerdo es por un año y no más es porque el contrato de Hazen también termina después de la temporada 2024.

La extensión se produce en medio de un gran arranque de temporada de los D-backs. Arizona comenzó la jornada del domingo con un récord de 35-24, empatados con los Dodgers de Los Ángeles con la mayor cantidad de victorias de la Liga Nacional.

Lovullo tuvo mucho éxito al principio de su carrera al frente de los D-backs, ya que mejoraron del último puesto en el 2016 a un lugar como Comodín en el 2017, su primer año al mando.

Los resultados de las últimas temporadas no han igualado a los que tuvo en sus primeras campañas, pero el crecimiento de Lovullo como manager es algo que está claro para Hazen.

(Con información de MLB)