Daisuke Matsuzaka se retira; recibe sorpresa de Ichiro Suzuki

El ex lanzador de Grandes Ligas, Daisuke Matsuzaka, le puso fin a una carrera de 23 años como lanzador profesional el sábado por la noche con una ceremonia de retiro en el MetLife Dome de Saitama, Japón, la cual contó con la participación de Ichiro Suzuki.

Los Saitama Seibu Lions anunciaron en julio que Matsuzaka tenía previsto retirarse tras concluir la campaña del Beisbol Profesional Nipón. El diestro fue operado de la columna vertebral en el 2020 y al momento de anunciarse su retiro se informaba que aún padecía entumecimiento en la mano de lanzar.

“Estoy contento de que pude seguir jugando beisbol hasta que ya no pude hacer tiros normales al final”, le dijo Matsuzaka a los fans el sábado, según Kyodo News.

Suzuki, quien jugó con Matuszaka en la selección japonesa que ganó los Clásicos Mundiales del 2006 y el 2009 y fue oponente del serpentinero en Japón y Grandes Ligas, apareció en un video antes de salir al montículo a entregarle un ramo de flores a Matsuzaka.

“No me imagine esto. Fue una locura”, expresó Matsuzaka. “Al principio me pude contener, pero luego vinieron las lágrimas y ya no tenía salida.

“Estaba sorprendido y simplemente encantado que, al final, Ichiro-san me vino a ver. Estoy feliz que puede llegar tan lejos”.