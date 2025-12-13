CIUDAD DE MÉXICO.- Tras ser firmado en contrato de ligas menores, el relevista Daniel Duarte aparece en el róster de la sucursal AAA de los Mets de Nueva York, Jefes de Syracuse, de donde recientemente se “mudó” Joey Meneses a la filial de la misma categoría de los Atléticos de Sacramento, Aviadores de Las Vegas.

Las buenas noticias para el sonorense serían malas para los Cañeros de Los Mochis que atraviesan por una crisis, después de ser segundos en la primera mitad del rol.

Sin embargo, hasta ayer, Duarte continuaba con los verdes, para quienes compilaba 1-1, 4 rescates y 0.00 en efectividad, en 19 innings y dos tercios, con 15 chocolates y 4 bases por bolas.

EL tercera base Isaac Paredes y el pítcher Valente Bellozo serán materia dispuesta desde el próximo martes para los Naranjeros de Hermosillo y Águilas de Mexicali, respectivamente.

Mientras que con los campeones Charros de Jalisco ya circula el joven jardinero de los Rangers de Texas, Alejandro Osuna, quien se incorporó en Los Mochis, su ciudad natal.

Osuna es una promesa cumplida a sus aficionados de la directiva y del propio mánager Benjamín Gil, luego de la pactada salida del prospecto de los Marlins de Miami, Jared Serna.

El hermano de Roberto Osuna no era visto en la Liga Mexicana del Pacífico desde su debut en 2021-2022 (.272, 1, 6) con solo 18 años y un objetivo que alcanzó en 2025, convertirse en bigleaguer.

En su estreno en el Big Show, Osuna bateó .212 con 2 jonrones y 15 impulsadas en 63 juegos, pero cerró fuerte apilando imparables en 14 de sus últimos 16 juegos´, promediando en ese lapso .297 con 1 bambinazo, 7 remolcadas y 4 anotadas.

UN día como hoy, en 1996- Blaine Beatty tiró juego sin hit ni carrera en 9 innings y los Venados de Mazatlán derrotaron a los Algodoneros, 12x0, en el estadio Francisco Carranza Limón de Guasave.

Dos de las carreras de los Venados se registraron por dobles consecutivos de Terel Hansen, Brian Proctor, Tony Chance y Gerónimo Gil.

Mañanitas para Craig Biggio (60), Dave Nilsson (56) y Rodrigo López (50). El 14 de diciembre de 2016 falleció en Saltillo Tomás Herrera (85), lanzador y manager miembro del Salón de la fama del beisbol Mexicano.

-“Lo que es correcto podría ser bien dicho incluso dos veces”.- Empédocles.

EN seguidillas.- Otros relevista imbatible es el veterano zurdo de los Algodoneros de Guasave, Jeff Ibarra (2-0, 0.00), quien no ha permitido carreras en 29 apariciones y 19 innings y dos tercios, con 14 ponches, 8 boletos y 5 “holds”... El cubano Diosbel Arias (.097, 0, 2) sigue batallando en la LMP, de regreso con los Tomateros de Culiacán y alternando en la tercera base con el novato que pertenece a los Rojos de Cincinnati, Ichiro Cano 8.271, 1, 18)... La Liga Arco no ha hecho un corte de caja sobre su matrícula en su cobertura por Youtube, pero con Megacable en su actividad del diario, lo que caiga es bueno en la plataforma que el ciclo anterior fue su única fuente de ingresos.