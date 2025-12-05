Daniel Duarte y Jeff Ibarra, relevistas intocables

Conocidos los 16 hombres del panel del Comité de la Era Contemporánea del Beisbol que elegirán nuevos inmortales para el Salón de la Fama de Cooperstown, hay quienes creen que por mera empatía, Fernando Valenzuela tendría asegurados tres votos.

Votarían por el extinto sonorense, el dominicano Juan Marichal, el cubano Atanasio “Tony” Pérez y el millonario dueño de los Angelinos de Anaheim, Arturo “Arte” Moreno, de ascendencia mexicana.

Para ser electo, Valenzuela necesita, al igual que sus compañeros en las cédulas, incluidos Barry Bonds y Roger Clemens, por lo menos 12 sufragios, el 75% que ha quitado el sueño a muchos

Los otros aspirantes son el ex bateador puertorriqueño, Carlos Delgado, y sus colegas estadounidenses Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy y Gary Sheffield.

EL ligamayorista agente libre, Daniel Duarte (1-1, 1, 0.00), no ha permitido carreras limpias en 14 innings y dos tercios, sobre 15 apariciones, en el bullpen de los Cañeros de Los Mochis.

Otra: también en roles de relevista, pasa por buen momento el México americano, Jeff Ibarra (1-0, 0.00), con una cadena de 17 argollas y dos tercios para la causa de los Algodoneros de Guasave.

Una más: Los Charros de Jalisco regalaron anoche entre sus aficionados, en el último juego de la serie contra Venados de Mazatlán, 4 mil réplicas del anillo de campeones 2024-2025.

Y, durante el receso, Águilas de Mexicali cambió a Wynton Benard a los Algodoneros de Guasave por el cubano Yadir Drake (.312, 5, 32). Ayer, los fronterizos registraron en su róster a Benard, después de que lo dieron de baja en Guasave (.212, 0, 3).

UN día como hoy, en 1965-Francisco García se robó cinco bases y los Yaquis de Ciudad Obregón vencieron a los Tomateros de Culiacán, 5x3, en la Liga Sonora-Sinaloa. Llegó a salvo tres veces a la segunda y dos a la tercera bases.

En 1978 - Tras dieciséis años con los Rojos de Cincinnati, Pete Rose firma un contrato de cuatro años por 3.2 millones de dólares con los Filis de Filadelfia. El acuerdo convirtió temporalmente a Rose en el mejor mejor pagado de los deportes de equipos en el mundo.

Hoy es el cumpleaños del ex lanzador de Grandes Ligas nativo de Nayarit, Germán Jiménez (63). El 5 de diciembre de 2018 murió en Monterrey, Carlos “Bobby” Treviño (73), ex jardinero que tras breve paso por las Mayores, fue un estelar en la Liga Mexicana y del Pacífico.

-“Hablemos para que nos oigan, no para oírnos nosotros mismos”.- Luis Spota.

ENTRE suspensivos.- En la tradicional desbandada que apenas empieza, la Liga Arco perdió al número uno del “top ten” de pitcheo, Kyle Tyler (1-0, 1.83) y al siete CJ VanEyk (2-3, 2.90), de Guasave y Mexicali, respectivamente... En la LMP hace tiempo que descontinuaron la figura de Retorno del Año. Si se animan a sacarla nuevamente, un buen candidato sería el jardinero de los Yaquis, Sebastián Elizalde (.296, 4, 29)... Los Cañeros ya no cuentan con Josh Rehwaldt (.242, 4, 13), cuyos batazos ayudaron mucho en la primera vuelta, al igual que los del arubeño Dayson Croes (.301, 4, 12), que se fue primero... Quien también se irá es el primera base y designado de los Tomateros, Jon Singleton (.273, 6, 24), pero después de cumplir en las siguientes tres series de visita ante Yaquis y en casa frente a Cañeros y Tucson.

