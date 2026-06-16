Daniel Palencia a la lista de lesionados de Cachorros por inflamación en el codo

El cerrador venezolano de los Cachorros, Daniel Palencia, ha ingresado a la lista de lesionados por segunda vez esta temporada.

Los Cachorros colocaron al derecho en la lista de lesionados de 15 días el martes. debido a una inflamación en el codo derecho. El derecho Gavin Hollowell fue subido desde Triple-A Iowa en un movimiento correspondiente.

Palencia vio acción en la victoria del lunes por 5-4 sobre los Rockies, lanzando una novena entrada en blanco con tres ponches y una base por bolas. Finalmente se llevó la victoria cuando los Cachorros reaccionaron para dejar en el terreno a su rival en la parte baja del noveno episodio.

Palencia tiene efectividad de 2.70 con 19 ponches y seis bases por bolas en 16.2 entradas esta campaña. No ha tenido una oportunidad de salvamento desde el 14 de mayo, cuando concretó su tercer rescate del año.

Ingresó por primera vez a la lista de lesionados en abril y se perdió casi tres semanas debido a una distensión en el oblicuo izquierdo.