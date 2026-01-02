CIUDAD DE MÉXICO.- Los Cañeros de Los Mochis mantienen en su róster activo al líder de la liga en efectividad (2.13) y ponchados (62) durante el rol regular, Darel Torres (6-1), con la esperanza de utilizarlo contra los Tomateros de Culiacán.

Torres no tira una pelota desde el 18 de diciembre en Guasave cuando abandonó debido a molestias en el brazo, después de lanzar poco más de un inning (2h, 0c, 2bb, 3k). En las redes se especula que podría ser sometido a una cirugía.

Al derecho le faltó una victoria para obtener la triple corona de pitcheo, quedando detrás de una procesión de cinco que compartieron la cima con siete: Jared Wetherbee (Nayarit), Wilmer Ríos (Hermosillo), Alemao Hernández (Jalisco), Odrisamer Despaigne (Ciudad Obregón) y Alex Delgado (Nayarit).

En los archivos de la Liga Arco se encuentran cinco ganadores de esa gema, por estricto orden de aparición: Mercedes Esquer (Mexicali), 1988-1989, Cecilio Ruiz (Ciudad Obregón), 1990-1991, Tim Burcham (Ciudad Obregón), 1991-1992, Francisco Campos (Mazatlán), 2003-2004, y Elian Leyva (Jalisco), 2018-2019.

OBSERVACIONES: La Liga Mexicana del Pacífico destapó sus nominaciones a lo más destacado de la recién finalizada edición y en las que hay algunas “cantadas”, como la del Mánager del Año, a no dudar, Luis Carlos Rivera, de los Jaguares de Nayarit.

Luego de su fugaz debut en la Liga Dominicana, la semana pasada y en la que se fue sin decisión ante los Toros del Este, José Urquidy (2 e, 5h, 3c) espera turno en los planes del mánager de los Leones del Escogido, Ramón Santiago.

UN día como hoy, en 1973 - Un grupo de inversionistas, encabezado por el constructor naval George Steinbrenner, compra los Yanquis de Nueva York a CBS por 10 millones de dólares. Increíblemente, esta cantidad es menor a la que CBS pagó por el equipo en 1964.

Con Steinbrenner ejerciendo a plenitud, los Yanquis regresaron en 1976 a su primera Serie Mundial desde 1964 y aunque fueron barridos por los Rojos de Cincinnati, sentaron las bases para ganar en 1977 y 1978 a los Dodgers de Los Ángeles.

Cayeron en otro bache tras perder en 1981 con los Dodgers, pero lograron 4 títulos—tres al hilo—entre 1996 y 2000 y la de 2009, la última de Steinbrenner y la más reciente de la organización que heredó a sus hijos.

En 1982- Alejandro Vidaña, de los Cañeros de Los Mochis, lanzó un juego sin hit ni carrera en 9 innings, 7x0, sobre los Venados de Mazatlán, respaldado por un jonrón de Andrés Mora.

Mañanitas para Eddie Castro (62) y Luis Sojo (60). El 3 de enero de 1962 nació Darren Daulton, cátcher que ganó la Serie Mundial de 1997 con los Marlins de Miami. Murió el 6 de agosto de 2017.

- “Trabajar tan duro como se lo pidas a otros. Luchar por lo que creas que es correcto, sin importar las posibilidades. Saber que los errores pueden ser el mejor maestro.”- George Steinbrenner.

ENTRE suspensivos.- Los Naranjeros de Hermosillo reportan la ausencia del relevista japonés, David Missaki (2-1, 1, 2.04), supuestamente parado por los Rangers de Texas, y los Tomateros de Culiacán, finalmente, no contemplaron para los playoffs al cubano, Diosbel Arias (.250, 1, 8), su bate más candente de las últimas dos series del rol regular (.421, 1, 6)... Otras bajas: el jardinero de los Cañeros de Los Mochis, Nick Williams (.289, 4, 10), y su colega de los Charros de Jalisco, Billy Hamilton (.240, 1, 10)... En contraparte, arribaron los bateadores, el dominicano Aristides Aquino y David Hensley a los Jaguares. El primero, porta credenciales de bicampeón con los Diablos Rojos (.277, 15, 50) y el estadounidense números en la Liga Mexicana para Calientes de Durango (.304, 13, 51) y Olmecas de Tabasco (.274, 1, 6) y en la sucursal AAA de los Nacionales de Washington (.085, 1, 4). Aquino (.239, 0, 7) y Hensley (.250, 0, 1) participaron en la Liga Dominicana con los eliminados Tigres de Licey.